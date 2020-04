Monique en Johan verkopen mondmaskers met Afrikaans motief voor het goede doel Mathias Mariën

28 april 2020

13u13 0 Knokke-Heist Een gezin uit Knokke-Heist verkoopt mondmaskers met een Afrikaans motief voor het goede doel.

Vanaf 4 mei is het dragen van een comfortmasker, sjaal of bandana verplicht op trein, tram en bus. In afwachting van de levering van een mondmasker door de federale overheid, kun je bij Johan Vermeille en Monique De Looze alvast een setje van twee exemplaren in Afrikaans motief bestellen voor 10 euro, inclusief handig opbergzakje. De opbrengst gaat integraal naar kleinschalige Senegalese projecten die het koppel al jaren ondersteunt.

De kleurrijke exotische creaties in Senegalese uitvoering ogen heel vrolijk en hip. Bij de productie zijn de taken netjes afgebakend: Johan knipt de stof en strijkt, terwijl Monique de lapjes stikt aan de machine. Momenteel heeft het gezin Vermeille nog een tekort aan zwarte linten. Mondmaskers bestellen of zwarte linten aanbieden kan via moniquedelooze@hotmail.com. Het echtpaar levert ook aan huis indien gewenst.