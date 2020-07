Mondmaskerplicht aan kust goed opgevolgd tijdens eerste (natte) dag van het weekend Mathias Mariën

25 juli 2020

18u57

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 6 Knokke-Heist De mondmaskerplicht aan de kust is tijdens de eerste dag van het weekend goed opgevolgd, dat blijkt uit de eerste vaststellingen.



Sinds dit weekend is het dragen van een mondmasker verplicht op de zeedijk in alle kustplaatsen. Verschillende andere kustgemeenten gingen nog een stapje verder en verplichten ook in de bebouwde kom of winkelstraten een masker. In Knokke-Heist is dat zelfs op het volledig grondgebied. Voor problemen zorgde dat evenwel nog niet. “Het is vrij rustig op de dijk door de slechte weersvoorspellingen, maar de aanwezige wandelaars dragen zo goed als allemaal een masker”, klinkt het bij politiezone Blankenberge.

Ook aan de Westkust was het vrij rustig. “Een horeca-uitbaatster dacht dat zij geen masker moest dragen omdat ze een eenmanszaak is”, vertelt persverantwoordelijke Ine Deburchgraeve. “Zij kreeg wel een pv. Sommige mensen moesten we er ook op wijzen dat ze een slecht soort masker droegen dat niet het hele gezicht bedekt.”

In de politiezone Knokke-Damme was het kalm op de dijk, maar wel drukker in de winkelstraten. “Maar ook daar hield 99 procent zich aan de regels. De uitzonderingen werden hierop aangesproken en daar bleef het bij”, zegt persverantwoordelijke Isolde Van Eenooghe.

In Oostende deelde de politie vrijdagavond wel al twee boetes uit. Twee broers weigerden daar een masker te dragen.