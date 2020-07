Mondmasker verplicht op volledig grondgebied van Knokke-Heist, inclusief zeedijk Mathias Mariën

24 juli 2020

14u08 348 Knokke-Heist Vanaf zaterdag is het op het volledig grondgebied van Knokke-Heist verplicht om een mondmasker te dragen voor iedereen ouder dan 12 jaar. Dat heeft burgemeester Leopold Lippens beslist.

In de kustgemeente geldt reeds voor de federale regelgeving een mondmaskerverplichting op de markten. Het college van burgemeester en schepenen heeft nu beslist om voor al wie ouder is dan 12 jaar het dragen van een mondmasker in open lucht vanaf zaterdag 25 juli te verplichten in alle straten en op de zeedijk over het hele grondgebied van Knokke-Heist. Aan de bevolking wordt bovendien gevraagd om geen gebruikte mondmaskers op het openbaar domein achter te laten maar in een afvalbak te deponeren of mee te nemen naar huis.

“Voor alle duidelijkheid, het dragen van een mondmasker is geen vrijgeleide om de zes gouden coronaregels niet langer na te leven”, zegt Lippens.

Het gaat om deze regels:

Respecteer de hygiënemaatregelen (ontsmetten van handen, deurklinken, tafels, stoelen...)

Doe activiteiten het liefst buiten

Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen

Blijf op een veilige afstand (1m50)

Beperk je contacten tot 15 personen per week

En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen