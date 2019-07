Moeder en dochter naar rechter verwezen voor oplichting van meer dan 150 gedupeerden Siebe De Voogt

09 juli 2019

13u53 6 Knokke-Heist Nog deze zomer wordt in de correctionele rechtbank van Brugge het proces ingeleid tegen Carine B. (45) en haar dochter Sherlyn D. (24). Moeder en dochter werden dinsdagmorgen door de raadkamer doorverwezen voor de oplichting van meer dan 150 slachtoffers. Carine B. zit intussen anderhalf jaar in de cel, maar blijft grotendeels ontkennen dat ze handelde met een crimineel opzet.

De lijst van tenlasteleggingen tegenover Carine B. (45) en Sherlyn D. (24) oogt bijzonder lang: van valsheid in geschrifte, bedrieglijk onvermogen en het wegmaken van in beslag genomen goederen tot een hele reeks oplichtingen. Dinsdagmorgen verschenen moeder en dochter een laatste keer samen voor de raadkamer in Brugge. Die besliste hen door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor de oplichting van ruim 150 slachtoffers. Sherlyn D. is al ruim een jaar vrij onder voorwaarden en verliet in tranen het gerechtsgebouw. Haar moeder zit vandaag nog steeds in de gevangenis en blijft daar nog zeker tot aan haar proces.

Lange reeks klachten

In januari vorig jaar werd B. samen met haar dochter van straat geplukt in Knokke, toen ze de kinderen naar school aan het brengen waren. De arrestatie kwam er na een nieuwe klacht die binnengelopen was bij het Brugse parket. De klacht was er één in een lange reeks, want B. en D. zouden al jaren op onrechtmatige wijze geld vergaard hebben. Alles begon toen Carine B. in 2014 een immobiliënkantoor overnam in Zeebrugge. Ze stak er stelselmatig voorschotten op de aankoop van appartementen in eigen zak. In juni 2016 liet ze de zaak failliet gaan, de gedupeerden zagen hun geld nooit terug. Samen met haar dochter startte ze de maanden nadien achtereenvolgens een kapperszaak, chocoladewinkel en restaurant op aan de kust. Het loon van de werknemers werd niet of veel te laat uitbetaald en het restaurant lieten ze renoveren zonder te betalen.

Geen schuldinzicht

Moeder en dochter waren ook actief op tweedehandswebsites. Ze verkochten dure handtassen, lieten de kopers hun geld overmaken, maar leverden de spullen nadien nooit af. “We verloren gewoon het overzicht over wat wel of niet geleverd was”, verklaarden ze daarover aan het gerecht. Carine B. lijkt weinig tot geen schuldinzicht te hebben. Ze betwist tot vandaag bij het grootste deel van de feiten dat ze handelde vanuit een crimineel opzet. Volgens haar advocaat Koen Blomme zouden die zaken dan ook voor een burgerlijke rechtbank behandeld moeten worden. De raadsman is al de zevende op rij die B. in de loop van het onderzoek consulteerde. Het bewijst hoe wispelturig de meesteroplichtster is.

In maart kon de vrouw terecht in een opvanghuis voor vrouwen, maar toch liet de raadkamer haar niet vrij. Een vernietigend verslag van de gerechtspsychiater zou daarin een rol gespeeld hebben. Omdat Carine B. nog steeds in de gevangenis zit, zal het proces al binnen een drietal weken ingeleid worden voor de strafrechter. Wellicht zullen de pleidooien pas in het najaar plaatsvinden. Samen met Carine B. en Sherlyn D. zal ook een derde verdachte zich moeten verantwoorden. De man zou bij één van de feiten hand- en spandiensten hebben verleend.