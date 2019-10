Moeder en dochter lichtten minstens 155 slachtoffers op: “Zien ons geld wellicht nooit terug” Mathias Mariën

09 oktober 2019

12u55 2 Knokke-Heist In de rechtbank van Brugge is het proces ingeleid tegen de moeder en dochter uit Knokke die in enkele jaren tijd minstens 155 mensen oplichtten. Carine B. (45) zit ondertussen al meer dan anderhalf jaar in de cel, maar blijft grotendeels ontkennen dat ze handelde met crimineel opzet. Dochter Sherlyn (24) mocht de gevangenis wel al verlaten. “We hebben weinig hoop dat we ons geld ooit nog terugzien”, zeggen de slachtoffers.

Aan de ingang van de rechtszaal lag een stapel papier waarop slachtoffers zich burgerlijke partij konden stellen. Het feit dat de rechtbank dat voorzag, bewijst dat ook zij een enorme toeloop van burgerlijke partijen verwachtten. De lijst van tenlasteleggingen tegenover moeder en dochter oogt dan ook bijzonder lang: van valsheid in geschrifte, bedrieglijk onvermogen en het wegmaken van in beslag genomen goederen tot een hele reeks oplichtingen. Alles samen maakten ze minstens 155 slachtoffers, waarbij sommigen tot 100.000 euro armer werden gemaakt. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers, maar dienden zij geen klacht in omdat het om kleinere bedragen ging zoals voor de online aankoop van spullen.

Immokantoor

In januari vorig jaar werd B. samen met haar dochter van straat geplukt in Knokke, toen ze de kinderen naar school aan het brengen waren. De arrestatie kwam er na een nieuwe klacht die binnengelopen was bij het Brugse parket. De klacht was er één in een lange reeks, want B. en D. zouden al jaren op onrechtmatige wijze geld vergaard hebben. Alles begon toen Carine B. in 2014 een immobiliënkantoor overnam in Zeebrugge: Immo Appel. Ze stak er stelselmatig voorschotten op de aankoop van appartementen in eigen zak. In juni 2016 liet ze de zaak failliet gaan, de gedupeerden zagen hun geld nooit terug. Samen met haar dochter startte ze de maanden nadien achtereenvolgens een kapperszaak, chocoladewinkel en restaurant op aan de kust. Het loon van de werknemers werd niet of veel te laat uitbetaald en het restaurant lieten ze renoveren zonder te betalen. Aannemers werden zo voor duizenden en zelfs tienduizenden euro’s opgelicht. Hun totale ‘buit’ zou boven het miljoen euro lopen. Ze maakten slachtoffers in heel Vlaanderen.

Uitstel

Woensdagochtend kwamen uiteindelijk een 30-tal slachtoffers zich burgerlijke partij stellen. Minder dan verwacht, maar dat heeft waarschijnlijk veel te maken met het besef dat de slachtoffers wellicht nooit hun geld zullen zien en daarom geen tijd meer willen spenderen aan de zaak. Dat realiseren ook de mensen zich die wél kwamen afgezakt. “We hebben weinig hoop”, klonk het uit verschillende monden. De zaak werd meteen uitgesteld naar 27 november. Moeder en dochter riskeren elk tot 5 jaar effectieve celstraf.