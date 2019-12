Moeder (45) en dochter (24) die half Vlaanderen oplichtten, kennen hun straf: “Dit voelt als een tweede kans voor mijn cliënte” Mathias Mariën

11 december 2019

10u15 0 Knokke-Heist De moeder en dochter uit Knokke die minstens 155 slachtoffers over heel Vlaanderen oplichtten, kennen hun straf. Carine B. (45) kreeg een effectieve celstraf van vier jaar. Dochter Sherlyn (24) kreeg twee jaar cel, maar wel volledig met uitstel. “De straf ligt in de lijn der verwachtingen”, zegt meester Koen Blomme, die de belangen van Carine verdedigt.

Tijdens de vorige zitting maakten moeder en dochter een ietwat gênante vertoning van. Ze wezen elkaar constant met de vinger, maar op het einde bleek pas overduidelijk dat ze niet meer door één deur kunnen. Vooral Carine ging uit de bocht en hing ruim twintig minuten de vuile was van haar dochter buiten. Het Openbaar Ministerie wees echter hààr aan als spilfiguur in het netwerk van oplichting en vroeg vooral voor haar een strenge celstraf. Voor Sherlyn werd een mildere straf gevorderd. “Ik denk niet dat de dochter zo’n feiten zou gepleegd hebben zonder de ‘bijzondere opvoeding’ die ze kreeg. Het is bovendien ongelofelijk dat de moeder zo naar haar dochter wijst”, sprak de procureur streng.

Voor haar is dit een tweede kans. De hele zaak kan nu als een afgesloten hoofdstuk beschouwd worden. Meester Yen Buytaert

Vier jaar cel

De rechter ging mee in het verhaal en legde de moeder de zwaarste straf op. Zij kreeg een effectieve celstraf van vier jaar. Haar advocaat Koen Blomme kan zich vinden in de strafmaat. “Dit lag in de lijn der verwachtingen. Op strafrechtelijk gebied zullen we in principe geen beroep aantekenen”, zegt hij. Zijn cliënte heeft volgens meester Blomme wel degelijk enig schuldbesef. “Tijdens de vorige zitting heeft ze zich dan ook geëxcuseerd ten aanzien van haar slachtoffers.” Dochter Sherlyn - die twee maanden na haar aanhouding al werd vrijgelaten - stapte dan weer opgelucht uit de rechtbank. Zij kreeg twee jaar celstraf met uitstel en is daar tevreden mee. “Voor haar is dit een tweede kans. De hele zaak kan nu als een afgesloten hoofdstuk beschouwd worden. Dit is de eerste dag van haar nieuw leven”, zegt haar advocaat Yen Buytaert. Sherlyn kreeg wel verschillende voorwaarden opgelegd. Zo moet ze psychologische begeleiding volgen en een vast adres hebben, iets wat volgens meester Buytaert geen problemen zal opleveren.

Slachtoffers

Moeder en dochter maakten de voorbije jaren minstens 155 slachtoffers over heel Vlaanderen. Eerst vanuit hun immokantoor in Zeebrugge - waar ze voorschotten tot 100.000 euro in hun eigen zak staken. Later vanuit hun kapperszaak, chocoladewinkel en restaurant waar ze aannemers en leveranciers niet betaalden. Tussendoor verkochten ze nog tal van onbestaande goederen via tweedehandssites. Uiteindelijk stelden een 30-tal slachtoffers zich burgerlijke partij. Aan hen moeten Sherlyn en Carine honderdduizenden euro’s terugbetalen.