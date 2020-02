Missionaris Joseph Monballyu viert 100ste verjaardag Mathias Mariën

27 februari 2020

17u31 0 Knokke-Heist Op zondag 1 maart bereikt Joseph Monballyu de gezegende leeftijd van 100 jaar. Hij was vele jaren werkzaam als missionaris in Afrika en tot voor kort ook een gewaardeerd pastoor en medepastoor in de Margaretakerk te Knokke.

Momenteel geniet Joseph van een welverdiende rust in het Woon- en Zorgcentrum OLVO in Heist. De kinderen van Piet en Robert Monballyu hebben daarom op zaterdag 29 februari in het WZC een uitgebreid feest uitgewerkt. Om 15.30 uur is er in de kapel een sfeervolle dankviering met een korte woorddienst. Aansluitend volgt er dan een receptie voor de jarige, genodigden, bewoners en personeel van OLVO en familie in het cafetaria. Josephs oudste neef, Jos Monballyu, emeritus professor rechtsgeschiedenis in de KU Kortrijk en Leuven, geeft er een toespraak over de bewogen levensloop van zijn oom. Ook burgemeester Graaf Leopold Lippens is door de familie uitgenodigd met de vraag om enkele straffe anekdotes over wellicht Knokkes meest schalkse priester uit zijn mouw te schudden.