Mise en Plage meteen schot in de roos: zélfs Gault&Millau lovend over nieuw foodfestival op strand van Knokke Mathias Mariën

22 juni 2019

09u20 14 Knokke-Heist Mise en Plage op het strand van Knokke is onder een stralende zon van start gegaan. De eerste dag was meteen goed voor een primeur: voor de allereerste keer in België kwam Gault&Millau langs op een culinair event om een score toe te kennen. Dat deden ze niet alleen op de gerechtjes, maar ook op de locatie, de setting en de sfeer. “We hebben nu al enorm veel geleerd voor de volgende edities”, zegt organisator Arne Dacquin.

De indrukwekkende ‘Big Buck’-tent vlak voor het Casino stelt tijdens het eerste foodfestival op het strand niet teleur. De inrichting en volledige setting oogt al bij binnenkomst indrukwekkend. Er waren dan ook enkel lachende gezichten te zien onder de aanwezigen. Ook de vijftien chef-koks waren vol enthousiasme vanaf de eerste dag. De organisatie kan bovendien uitpakken met een leuk extraatje. Hoewel het de allereerste editie is van Mise en Plage, lokte het nú al de interesse van Gault&Millau. Opvallend, aangezien de internationaal gerenommeerde gids normaal gezien in hoofdzaak restaurants bezoekt. “Hun bezoek was een primeur voor een foodfestival”, zegt organisator Arne Dacquin van D’M&S Eventique trots.

Rapport

De recensenten hebben effectief de opdracht gekregen om het culinair event een score toe te kennen. Daarbij keken ze niet alleen naar de gerechtjes, maar ook de locatie, setting en sfeer speelden een grote rol. “Op het volledige rapport is het nog wachten tot maandag, maar we mochten wél al enkele lovende woorden in ontvangst nemen”, laat de organisatie hoopvol weten. De eerste - zeer voorlopige - beoordeling klinkt als volgt. “Fenomenale setting, heel veel variatie, kortom food van hoog niveau over de ganse lijn met als absolute ‘winnaar’: een adembenemend dessert, het gerecht van Chocolatier M (van David Maenhout, red.)” Ook over de setting waren de recensenten razend enthousiast. “Mooi meubilair, voldoende zitplaatsen, veel ruimte, hoge afwerkingsgraad, prachtige ontvangst, vriendelijk personeel, wondermooie bars, leuke beleving en een unieke locatie. Meer dan een bezoek waard voor iedereen die houdt van lekker eten en die graag geniet met vrienden, familie en kennissen. Een absolute must see." Voor de organisatie is de komst van Gault&Millau alvast gouden reclame naar de toekomst toe. Dat beseft ook schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (GBL). “Die mensen zijn een hele dag op Mise en Plage geweest en hebben het benaderd als een festival. Ze hadden dubbel zoveel interesse omdat het merendeel van de restaurants die hun gerechten serveren natuurlijk vaste waarde zijn in hun gids. Als ik de eerste commentaren hoor, zijn we alleszins geslaagd en mogen we over naar het volgende jaar", glimlacht Wittesaele.

Elektrische busjes

Om de bezoekers optimaal te bedienen, voorziet de organisatie in elektrische shuttlebusjes die de mensen vervoeren van en naar parkings in de buurt. Hét bewijs dat het culinaire event tot in de puntjes werd voorbereid. “Het was dan ook met een reden dat we als gemeentebestuur zo lang hebben gewacht om iets te organiseren. De voorbije jaren waren er verschillende voorstellen, maar we wilden geen kopie van wat er al was op andere plaatsen. Ik denk dat we bijzonder trots mogen zijn op het eindresultaat”, besluit Anthony Wittesaele. Ook de rest van het weekend wordt stralend weer voorspeld en worden meer dan tienduizend bezoekers verwacht.