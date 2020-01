Minister Demir erkent Park 58 officieel als natuurreservaat. “Je vindt hier tal van zeldzame planten” Mathias Mariën

10 januari 2020

09u28 0 Knokke-Heist Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft duingebied Park 58 in Knokke-Heist officieel erkend als natuurreservaat. “Dit is een beloning voor al het harde werk van onze vrijwilligers", zegt Stefaan Brinckman van Natuurpunt Knokke. Park 58 is een minder bekend pareltje aan de kust, maar je ontdekt er wel planten die je elders erg weinig ziet.

Park 58 dankt zijn vrij ongewone naam aan de wereldexpo van 1958, waarbij een deel van dit duingebied ingericht werd als park. Een ander deel bleef evenwel onaangeroerd en precies deze originele duingedeeltes zijn op plantengebied het interessantst. De belangrijkste duingraslanden zijn nagenoeg in hun oorspronkelijke glorie hersteld en je treft bijna alle typische duinplanten van middeloud, kalkrijk duin opnieuw aan. Mede door de vrij kleine oppervlakte behoort dit duingebied tot een van de minder bekende pareltjes aan onze kust.

Zeldzame planten

“Omdat Park 58 uit een ondergrond van oude duinen bestaat, bevat het zand nog veel kalk uit de schelpenvoorraad. Daardoor groeien er zeldzame planten zoals geel zonneroosje, gewone vleugeltjesbloem, grote tijm, kuifhyacint, nacht- en kegelsilene en nog vele andere. Samenhangend met deze flora is de fauna er dikwijls even zeldzaam”, klinkt het bij Natuurpunt, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het park.

In 2016 en 2017 onderging Park 58 al een kleine facelift. ‘Exoten’ zoals canadapopulier, witte abeel en Amerikaanse vogelkers werden gekapt. Dat moest meer kans geven aan de inheemse eik, meidoorn, kardinaalsmuts en inlandse rozensoorten. Eerder werden ook al uitheemse struiken en kleine bomen uit de duinen verwijderd.

In de eerste plaats is dit een erkenning voor het harde werk van al onze vrijwilligers. We zijn al 30 jaar actief in het park. Momenteel zijn we op het punt aangekomen waar we wilden zijn Stefaan Brinckman

Minister Zuhal Demir werkte de voorbije maanden alle nog hangende natuurerkenningsdossiers weg. Maar liefst 682,5 hectare extra natuur komt zo onder effectief natuurbeheer in Vlaanderen, waaronder dus ook Park 58, een kleine 10 hectare groot. Natuurpunt zal instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van het gebied. “In werkelijkheid zal er weinig veranderen aan de werking van het park”, reageert Stefaan Brinckman van Natuurpunt Knokke. “In de eerste plaats is dit een erkenning voor het harde werk van al onze vrijwilligers. We zijn al 30 jaar actief in het park. Momenteel zijn we op het punt aangekomen waar we wilden zijn. Het zware werk is gebeurd, nu is het vooral een kwestie van alles te onderhouden en de natuur haar werk te laten doen.”

Toegankelijkheidsplan

Minister Zuhal Demir liet verstaan dat er in Park 58 ook werk moet gemaakt worden van een toegankelijkheidsplan. “Zo kunnen bezoekers maximaal genieten van de natuur die in Knokke-Heist floreert, zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten”, klinkt het.