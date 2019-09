Minder bloot op straat in Knokke? Voor deze horeca-uitbater mag het net andersom Mathias Mariën

13 september 2019

08u09 26 Knokke-Heist De beslissing van burgemeester Leopold Lippens om vanaf volgende zomer boetes uit te delen aan toeristen die in bloot bovenlijf door de winkelstraten lopen, bracht een lokale horeca-uitbater op een leuk idee.

Samen met zijn personeel ging chef-kok Ignace De Savoye in zwembroek én bloot bovenlijf op straat staan. Dat gebeurde nota bene in de Dumortierlaan, een van de bekendste straten van Knokke. De uitbater van restaurant De Savoye ‘pleit’ met een ludieke foto op Facebook voor meer bloot op straat in Knokke-Heist en steekt zo op een leuke manier de draak met de actualiteit. De actie maakt extra duidelijk dat de gedragsregels die op komst zijn heel erg leven in de kustgemeente.