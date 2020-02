Milieubewust overnachten in Knokke? Dat kan in deze twee hotels: “Het heeft ons 100.000 euro gekost, maar het is de moeite waard” Mathias Mariën

13 februari 2020

13u53 12 Knokke-Heist Knokke-Heist telt sinds kort twee ‘groene’ hotels. Zowel St. Pol als het Ibis Budget mag als eerste logementen in de kustgemeente pronken met het wereldwijde Green Key-certificaat. En daar hebben de uitbaters heel wat voor over. “Alle ramen in het gebouw kregen hoog rendementsglas, wat al een investering was van 100.000 euro", zegt Robin Schluter van hotel St. Pol. “Maar het is echt wel de moeite waard.”

Green Key is een wereldwijd label in de recreatie- en vrijetijdsbranche dat op vijf continenten en in 57 landen vertegenwoordigd is. Het komt toe aan duurzame bedrijven die er alles aan doen om het milieu te sparen, zonder dat de gasten op comfort, betaalbaarheid en kwaliteit inleveren. Het Ibis Budget Knokke en hotel St. Pol hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. “We zijn bijzonder trots op de inspanningen die de zaakvoerders leveren. Het milieu is nu eenmaal een belangrijk aandachtspunt”, zegt burgemeester Leopold Lippens.

Biologische (streek)producten

“De Groene Sleutel hoort bij ons hotel”, pikt Wim Maervoet, directeur van Ibis Budget Knokke, in. “Mijn hotel is open sinds september 2018 en pakt uit een splinternieuw gebouw met de modernste infrastructuur. We beschikken over een duurzame warmtepomp. Bovendien is het hotel bijzonder goed geïsoleerd. Dat maakt dat het bijzonder energie-efficiënt is. Omdat verantwoord ondernemen veel meer is dan een moderne kreet, is het ook logisch dat we meewerken aan een betere milieuzorg. Een eerste stap waren het bannen van het Single Use Plastic (dat je slechts eenmaal kan gebruiken, red.), het papierverbruik te beperken en een pak andere zaken… In de keuken komen bijvoorbeeld zoveel mogelijk biologische (streek)producten binnen en niet noodzakelijke energievreters zijn achterwege gelaten. Wij trekken op alle gebied de kaart van de toekomst”, aldus Maervoet.

Een recent rapport toont aan dat 70 procent van de reizigers wereldwijd er de voorkeur aangeeft om een milieuvriendelijk hotel te boeken. Het publiek dat naar ecologische hotels op zoek is, wordt steeds groter en groter Robin Schluter, directeur hotel St. Pol

Geen airco nodig

Eenzelfde verhaal valt te horen bij hotel St. Pol, dat ambassadeur is van het Zwin Natuur Park. “De ingang ligt juist voor onze deur”, zegt directeur Robin Schluter. “Logisch dus dat we zorg dragen voor het milieu en ons inzetten om meer te doen dan de wet- en regelgeving verlangt. Hotel St. Pol is evenwel een ouder gebouw dat dateert uit 1960. Dat betekent dat we forse inspanningen leverden en veel investeerden in de infrastructuur van het gebouw. Alle ramen kregen hoog rendementsglas, wat al een investering was van 100.000 euro. Daardoor hoeven we wel geen airco te installeren én is ons gasverbruik een stuk gedaald. In enkele jaren tijd is die investering al terugverdiend. De lampen zijn vervangen door leds. Er wordt gepoetst met ecologische producten, alle toilet- en andere papier heeft een Ecolabel én het ontbijt is zo biologisch mogelijk en wordt geleverd door lokale leveranciers. De kostprijs voor een overnachting is ondanks alle investeringen overigens dezelfde gebleven. De klant betaalt geen cent méér”, aldus Schluter. Nog een voordeel: betalen met ecocheques is toegelaten.

100.000 bijen

Beide uitbaters werken ook samen met een lokale imker en plaatsen elk twee bijenkasten in hun tuin - goed voor 100.000 bijen pér hotel. “In de plaats van de Aziatische bijen die veel honing geven, doen wij het straks met inlandse bijen die met uitsterven bedreigd zijn”, aldus Robin Schluter van hotel St. Pol.

“Via de vzw van Knokse hotels willen we ook onze collega’s overtuigen om dezelfde weg als wij in te slaan. Een recent rapport toont immers aan dat 70 procent van de reizigers wereldwijd er de voorkeur aangeeft om een milieuvriendelijk hotel te boeken. Het publiek dat naar ecologische hotels op zoek is, wordt steeds groter en groter.”