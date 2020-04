Metershoog kunstwerk siert Heist, maar inhuldiging valt in het water door coronacrisis Mathias Mariën

01 april 2020

09u27 0 Knokke-Heist De coronacrisis heeft ook de inhuldiging van het kunstwerk Proud van William Roobrouck in het water doen vallen.

Het metershoge kunstwerk langs de Heistlaan werd enkele weken geleden geplaatst, en moest in principe rond deze periode officieel ingehuldigd worden door het gemeentebestuur. Het siert de toegang tot de deelgemeente voor wie van het binnenland komt.Het werk werd gespot door het gemeentebestuur tijdens het jaarlijkse kunstevenement ‘Tentuinstelling’. Omdat de Heistlaan aangepakt werd bij de aanleg van de A11, vormt het werk nu de esthetische kroon op het werk. Het werk kostte de gemeente zo’n 50.000 euro. Je vindt het op de rotonde ter hoogte van de voormalige brasserie ‘t Hespekotje. Of er later nog een officiële inhuldiging komt, is niet zeker.