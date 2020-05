Met dit indrukwekkende relanceplan wil Knokke-Heist lokale economie een boost geven: “We hopen dit jaar nog 30 nieuwe handelaars aan te trekken” Mathias Mariën

12 mei 2020

15u13 43 Knokke-Heist Knokke-Heist wil dit jaar nog 30 nieuwe handelaars aantrekken. Dat moet in de eerste plaats gebeuren met een premie. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan een starter tot drie jaar lang een stuk van de huur- of aankoopprijs van een pand terugkrijgen. Het is slechts een van de vele maatregelen die de lokale economie een boost moeten geven. “Ook krijgen onze eigen inwoners een waardebon van 150 euro en komt de belasting op terrassen en koopwaar te vervallen tijdens de coronacrisis", zegt burgemeester Leopold Lippens.

De kustgemeente wil het herstel na de crisis bespoedigen en haar mix van mode- en interieurwinkels, kunstgalerijen, restaurants, cafés en concept stores behouden. “Als toeristische badplaats is de impact van de coronacrisis groot. Met dit ambitieuze relanceplan heeft Knokke-Heist de intentie om de lokale economie een stevige adrenalinestoot te geven. Samen met alle inwoners, onze loyale tweedeverblijvers en talrijke bezoekers hebben we gelukkig de nodige veerkracht, dynamiek en creativiteit om voor een kickstart te zorgen. Zo doen we Knokke-Heist opnieuw openbloeien”, stelt burgemeester Lippens.

Daarvoor worden nu diverse maatregelen aangekondigd.

Waardebonnen voor tweedeverblijvers én inwoners

Knokke-Heist spendeert meer dan 6 miljoen euro aan waardebonnen voor tweedeverblijvers en eigen inwoners. Omdat tweedeverblijvers tijdens de lockdown niet naar hun residentie aan de kust konden komen, krijgen ze een waardebon van 200 euro. Dat raakte eerder al bekend. Maar er is meer. Gasten met een vaste standplaats op een camping ontvangen een waardebon van 40 euro. Voor de eigen inwoners wordt per gezin een waardebon van 150 euro gegeven. Om de waardebon te kunnen innen, moet elk gezin eerst een minimumbedrag spenderen in de handels- en horecazaken van Knokke-Heist door middel van een digitaal systeem. Het systeem pompt 30 miljoen euro in de lokale economie.

Premie voor startende handelszaken én bestaande ondernemingen

Het gemeentebestuur wil met een premie innovatieve, startende handelszaken aantrekken. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan een starter tot drie jaar lang een stuk van de huurprijs of aankoopprijs van een pand terugkrijgen. “Zo hopen we dit jaar al een 30-tal starters aan te trekken”, zegt burgemeester Lippens. Ook voor bestaande ondernemingen worden premies uitgetrokken. Handelaars die willen investeren, kunnen een innovatiepremie ontvangen.

Aanstelling van centrummanager

De gemeente zal een onafhankelijke centrummanager aanstellen die op zoek gaat naar passende handelspanden en unieke winkelconcepten. Verder zal de centrummanager innovatiepremies voor bestaande handelszaken promoten, handelaars helpen digitaal te denken en nieuwe ideeën onderzoeken die de kwaliteit van het handelsaanbod kunnen verbeteren.

Coaching voor ondernemers

Elke ondernemer in Knokke-Heist heeft recht op acht uur coaching door professionele specialisten op vlak van digitale innovatie, beleving of financiën. Op maat van elke zaak worden zo specifieke actieplannen opgemaakt. Daarnaast maakt het gemeentebestuur werk van gratis opleidingen en webinars.

Belastingen vervallen

De belasting op terrassen en koopwaar komt te vervallen, wat de gemeente 255.000 euro kost. De aanslagbiljetten voor een aantal andere taksen en heffingen worden pas in het najaar verstuurd om ondernemers extra ademruimte te geven.

Kwijtschelding van huur

Huurders van de gemeente krijgen tijdens de verplichte sluiting volledige kwijtschelding van huur. Het gaat dan om markten, ijskiosken, de helihaven of sport- en cultuurcafés. De gemeente roept de privésector op om dit voorbeeld te volgen, en de handelshuur voor winkelpanden te laten zakken of kwijt te schelden voor de periode van verplichte sluiting.

Promotiecampagne voor hotels

Samen met VISIT KH zal voor de hotelsector een doelgerichte binnenlandse promotiecampagne gebeuren. Zo wordt gemikt op een hogere bezetting en wordt het omzetverlies gecompenseerd.

Meer service in handelskern

Als exclusieve badplaats wil Knokke-Heist haar bezoekers extra in de watten leggen. Er komt een pand met luxueuze toiletten, lockers, babyverzorging en oplaadpunten. Daarnaast komt er een pakjesautomaat waar aangekochte goederen kunnen worden opgehaald wanneer het de klant past. Een shopping shuttle verbindt de belangrijkste winkelstraten met elkaar. Met opvallende kunstwerken, bijzondere streetart, imposante bloemenkunst, een gastronomische tiendaagse, een modeweek en een vernissageweekend worden telkens andere troeven van Knokke-Heist in de kijker gezet.