Met de gocart op de zeedijk, het kan weer in Knokke-Heist: “Maar alleen met je eigen bubbel” Mathias Mariën

27 mei 2020

08u55 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist mogen verhuurbedrijven opnieuw gocarts uitlenen.

“In het ministerieel besluit rond de coronamaatregelen staat geen verbod rond fiets- en gocartverhuur vermeld”, motiveert de gemeente. “In overleg met de politie hebben we dan ook besloten dit toe te laten in onze gemeente. Uiteraard moeten de verhuurders erop toezien dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.”

Dit houdt in dat de sociale afstand van anderhalve meter gerespecteerd moet worden. De uitbater moet ook de nodige hygiënemaatregelen voorzien, want alles moet na gebruik grondig ontsmet worden. Het uitstallen van de rijwielen op openbaar domein is in principe nog altijd verboden. Als er geen mogelijkheid bestaat om deze op privéterrein te plaatsen, moet de verhuurder zijn rijwielenpark afschermen met wanden in plexiglas of met linten. De klanten kunnen dan een trapvoertuig uitkiezen vanop afstand.

Gocarts voor meerdere personen mogen alleen verhuurd worden aan mensen die onder hetzelfde dak wonen. Zij kunnen dus in hun eigen bubbel weer op de traditionele billenkar door Knokke-Heist rijden.