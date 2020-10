Meesteroplichter voor rechter voor misbruik van kredietkaart van vriendin: man zou zonder toestemming 56.000 euro afgehaald hebben Siebe De Voogt

01 oktober 2020

14u50 1 Knokke-Heist Meesteroplichter Piet Van Haut (51) is een eerste keer voor de correctionele rechtbank in Brugge verschenen in een zaak rond Meesteroplichter Piet Van Haut (51) is een eerste keer voor de correctionele rechtbank in Brugge verschenen in een zaak rond misbruik van vertrouwen . De man zou zonder medeweten van een vriendin 56.000 euro afgehaald hebben met haar kredietkaart.

Piet Van Haut deed vooral in de jaren 1990 van zich spreken als oplichter. Hij liet zich onder andere door de toenmalige rijkswacht in een helikopter boven Gent rondvliegen. De man werd uiteindelijk geïnterneerd, maar is sinds tien jaar weer op vrije voeten.

Van Haut belandde in 2016 weer in nauwe schoentjes. Een vrouw uit Knokke had klacht ingediend omdat hij met haar kredietkaart 56.000 euro had uitgegeven. Zónder haar medeweten. Van Haut ontkent dat met klem en stelt dat hij wel degelijk geld mocht afhalen van het vermeende slachtoffer.

Getuigenis

De meesteroplichter verscheen donderdagmorgen een eerste keer voor de rechter in Brugge. De zaak werd meteen uitgesteld naar 14 januari voor pleidooien. De verdediging vroeg onder andere om eremagistraat Henri Heimans te laten getuigen in de zaak. “Onze cliënt was tot en met 2010 geïnterneerd en werd jaren opgevolgd door mijnheer Heimans, die toen voorzitter van de Kamer van de Bescherming van de Maatschappij was”, klonk het. “Hij is op de hoogte van het dossier en de verstandhouding met de burgerlijke partij.” De rechtbank ging echter niet in op de vraag om de magistraat te laten getuigen. “We beschikken over voldoende info.”