Meesteroplichter naar rechter omdat hij luxeleventje leidde met “gekregen” kredietkaart van vriendin Siebe De Voogt

05 maart 2020

07u29 0 Knokke-Heist Meesteroplichter Piet Van Haut (51) moet wellicht nog dit jaar opnieuw voor de rechter verschijnen in een zaak rond misbruik van vertrouwen. De man - die vooral in de jaren ‘90 mensen geld aftroggelde - haalde volgens het parket 56.000 euro af met de kredietkaart van een vriendin. Van Haut ontkent zelf alles. “Zij gaf hem in totaal twee kredietkaarten”, zegt zijn advocaat Stephen Schellinck. “Mochten we daar dan geen geld mee afhalen?”

Piet Van Haut eindigde zich in de loop van de jaren 1990 de titel van “meesteroplichter” toe. Hij deed zich voor als miljardair, dokter en procureur en troggelde tientallen slachtoffers op die manier grote sommen geld af. Op het einde van de 20ste eeuw liet hij de zich door de toenmalige rijkswacht zelfs in een helikopter boven Gent vliegen. Een internering was uiteindelijk het gevolg. Sinds een tiental jaar is Van Haut weer op vrije voeten. Sindsdien bleef het stil rond de man. Hij leek zijn oude leven achterwege te hebben gelaten en werkte zelfs als chauffeur van zijn advocaat Jef Vermassen.

Relatie

Mogelijk zit de meesteroplichter nu weer in een lastig parket. Een vrouw uit Knokke diende in 2016 klacht in, omdat Van Haut met haar kredietkaart 56.000 euro had uitgegeven. Van Haut maakte met het geld grote reizen en leidde een luxeleventje. De vrouw beweert echter dat ze niet op de hoogte was van het bestaan van de kaart. Ze rook naar eigen zeggen pas onraad toen de kredietmaatschappij bij haar kwam aankloppen. Van Haut ontkent dat met klem. “Onderzoek heeft uitgewezen dat die vrouw in totaal twee kredietkaarten aanschafte op naam van mijn cliënt”, zegt advocaat Stephen Schellinck, die optrad voor meester Jef Vermassen. “Ze was dus wel op de hoogte van het bestaan. Zou ze kaarten geven aan mijn cliënt als hij er geen geld mee mocht afhalen?”

Volgens de verdediging had het vermeende slachtoffer ooit nog een relatie met Van Haut. “Ze bezocht hem in de gevangenis van Gent en stortte toen zelfs geld op z’n gevangenisrekening. Na z'n vrijlating kon mijn cliënt ook bij haar terecht. Hij blijft erbij dat hij absoluut geen misdrijf gepleegd heeft. In 10 jaar tijd zou mijnheer Van Haut 56.000 euro afgehaald hebben met die kaart. Had hij haar echt willen pluimen, had hij in die periode veel meer afhalingen kunnen doen.” Ook het Brugse parket lijkt ervan overtuigd dat de vroegere meesteroplichter de kaart niet zelf aanmaakte. Ze vervolgen hem dan ook niet voor oplichting, maar enkel voor de kwalificatie “misbruik van vertrouwen”. Het zal uiteindelijk de rechter zijn die moet oordelen of Van Haut op oneerlijke wijze gebruik maakte van de kredietkaart.