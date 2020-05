Meer weten over ooievaars in onze contreien? Lees het nieuwe boek van Kris Struyf Mathias Mariën

22 mei 2020

10u22 0 Knokke-Heist In zijn boek ‘Ooievaars zonder grenzen’ beschrijft uitgeweken Knokke-Heistenaar Kris Struyf de terugkeer van de ooievaar naar onze streken.

Als bioloog werkte Kris zowel in Planckendael, de Zoo Van Antwerpen als in het Zwin Natuur Park. Tientallen jaren bestudeerde Struyf ooievaars en hij ringde meer dan duizend ooievaarsjongen. In zijn voorwoord brengt de auteur nog eens expliciet hulde aan ereburgemeester Graaf Léon Lippens, de oprichter van het oudste natuurreservaat van België, met eveneens de oudste ooievaarskolonie van ons land.

“Het gaat over een periode van 30 jaar leven en werken mét en voor ooievaars, waarvoor ik mij kon baseren op enkele dozen met archiefmateriaal die verscheidene verhuizingen hadden overleefd. Ik had steeds veel bijgehouden in verband met het ooievaarsproject: dia’s, foto’s, video-opnamen, notities, verslagen, krantenartikels, tijdschriften, dagboekverslagen...”, zegt Kris Struyf.

De uitgave kan je bestellen in de boekhandel en is ook vanaf 26 mei te verkrijgen in de Zwinshop in het Zwin Natuur Park.