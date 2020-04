Meer dan 100 tweedeverblijvers willen domicilie naar Knokke-Heist verplaatsen: “Ze zien het als vrijgeleide om naar de kust af te zakken” Mathias Mariën

07 april 2020

08u04 40 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft de gouverneur gevraagd om gepaste maatregelen te nemen tegen de massale vraag van tweedeverblijvers om hun domicilie te verplaatsen richting kust. In Knokke-Heist alleen al gaat het om meer dan 100 aanvragen op amper drie weken tijd. “We kunnen de aanvragen niet meer verwerken. De meeste aanvragen zullen pas na de coronacrisis gecontroleerd en behandeld worden”, zegt de gemeente.

Sinds de Nationale Veiligheidsraad de mobiliteit van de Belgen heeft beperkt tot essentiële verplaatsingen om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het aantal aanvragen voor verhuis naar de kustgemeenten spectaculair gestegen. In de voorbije drie ‘coronaweken’ heeft het aantal aanvragen van tweedeverblijvers om hun domicilie naar Knokke-Heist te verplaatsen, ondertussen de kaap van 100 ruimschoots overschreden.

Té veel werk

De stijging in aanvragen is zo groot, dat het personeel in het stadhuis niet meer kan volgen. “Veel eigenaars die een tweede residentie bezitten, beschouwen de aanvraag tot verhuis blijkbaar als een vrijgeleide om de kustgemeente binnen te komen. Het aantal aanvragen is echter zo groot dat de dienst Burgerzaken de registraties niet meer kan bolwerken”, zegt het gemeentebestuur. “De medewerkers zijn in deze coronacrisis immers reeds overbevraagd bij de uitvoering van tal van andere opdrachten. Ze krijgen door de coronamaatregelen extra werk met nieuwe producten of worden belast met taken van andere diensten, terwijl er met minder personeel in het stadhuis wordt gewerkt om de social distancing te bewaren. De medewerkers kunnen de verwerking van de overvloed aan aanvragen voor adreswijziging dan ook niet meer aan.”

Alarmbel bij gouverneur

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft - samen met een aantal andere kustgemeenten - ondertussen bij de gouverneur aan de alarmbel getrokken met de vraag om gepaste acties te ondernemen. De provinciale crisiscel heeft hiervan akte genomen en dit hekel punt alvast overgemaakt aan het Nationaal crisiscentrum. Binnenlandse Zaken had trouwens al eerder uitzonderlijke maatregelen genomen, waarbij het onderzoek van de wijkpolitie naar de reële verblijfplaats mag uitgesteld worden. “Voorlopig beperkt de dienst Burgerzaken zich tot het behandelen van een 40-tal verhuizen binnen de gemeente en enkele hoogdringende externe verhuizingen. De andere aanvragen zullen door Burgerzaken en de lokale politie pas behandeld en gecontroleerd worden na de coronacrisis”, geeft het gemeentebestuur nog mee.

Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) liet eerder wel al duidelijk verstaan dat tweedeverblijvers meer dan welkom blijven in zijn kustgemeente eenmaal de federale maatregelen versoepeld worden. “Ze zijn héél belangrijk voor onze lokale economie en vormen sowieso de basis voor de welvaart en het welzijn van álle Knokke-Heistenaars”, aldus Lippens. Eerder maakte de gemeente al 4 miljoen euro vrij om tweedeverblijvers te bedanken voor hun geduld met een waardebon van 200 euro.

