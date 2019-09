Medeoprichter Zoute Grand Prix stopt na 10 jaar en wil eindigen op hoogtepunt: “Jubileumeditie vieren met verschillende verrassingen” Mathias Mariën

11 september 2019

12u59 0 Knokke-Heist De ZOUTE GRAND PRIX® in Knokke-Heist bestaat tien jaar en wil die verjaardag vieren in stijl. Wat in 2009 begon als een droom van enkele gepassioneerde autoliefhebbers, is met 263.000 bezoekers uitgegroeid tot een van de grootste en meest prestigieuze oldtimer- en lifestyle events in Europa. De ‘10th Anniversary Edition’ van 10 tot 13 oktober belooft dan ook een bijzondere gebeurtenis te worden met enkele opvallende verrassingen. Het is meteen de laatste keer voor medeoprichter Philippe Van de Ryse, die er na dit jaar mee stopt. “Het is tijd om te focussen op andere projecten”, zegt Van de Ryse.

‘Visitors with a dream, drivers with a passion, cars with a story’. Dat is na 10 jaar meer dan ooit het motto van de ZOUTE GRAND PRIX® in Knokke-Heist. Het concept is inmiddels gekend: het prestigieuze oldtimerevent laat bezoekers dromen van wagens die tot de verbeelding spreken en van de verfijnde levensstijl waarmee Het Zoute steevast wordt geassocieerd. “Het brengt bovendien deelnemers uit heel Europa samen in een uniek decor waar ze vier dagen lang hun passie voor zeldzame (oude en nieuwe) wagens kunnen beleven”, zegt de organisatie. Voor het 10-jarig bestaan pakken ze uit met enkele nieuwigheden. Zo lanceert Modelautofabrikant Bburago een wedstrijd. Wie tijdens het oldtimerfestival de gelimiteerde editie van de Lamborghini Huracán koopt, maakt kans om 1 jaar met een échte Lamborghini te rijden.

Medeoprichter stopt

Nog nieuw is dat er op het Albertplein een grote Shopping Village wordt gebouwd waar iedereen ‘ZOUTE GRAND PRIX® exclusives’ kan kopen van premium partners zoals River Woods, Bburago, Ginsonline en Swissvax. Voor Philippe Van de Ryse, die mee aan de wieg stond van het evenement in 2009, wordt de tiende editie zijn laatste. Van de Ryse stopt als zaakvoerder van Zoute Events om zich te kunnen concentreren op nieuwe projecten. De Familie Bourgoo neemt het dagelijks bestuur op zich en zal zich de komende jaren focussen op de verdere uitbouw van het evenement. “Toen we er in 2009 mee begonnen, hadden Filip, David of ik nooit durven hopen dat het zo’n succes zou worden. De tiende editie is voor mij dan ook een ideaal moment om afscheid te nemen – op een hoogtepunt. Het was een mooi parcours, een schitterende ervaring, maar het is tijd om een nieuwe weg in te slaan. De toekomst van de ZOUTE GRAND PRIX® blijft evenwel verzekerd, met de Familie Bourgoo in the driver’s seat. Daar ben ik van overtuigd”, zegt Van de Ryse.

Jongensdroom

Filip en David Bourgoo zullen de komende jaren het succes van de rally proberen verderzetten. “Samen met Philippe hebben we 10 jaar gebouwd aan een geweldig mooi project. We zijn erin geslaagd om onze jongensdroom te realiseren en vele anderen te doen dromen. Alleen al daarvoor willen we Philippe bedanken. We zijn bijzonder fier op wat we samen hebben bereikt en wensen hem alle succes toe bij wat hij in de toekomst nog zal ondernemen", aldus Bourgoo. Meer info over de rally en alle tijdstippen zijn terug te vinden op de website www.zoutegrandprix.be