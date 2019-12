Martin (72) versiert Knokke-Heist met 160 bomen, duizenden lichtjes en reusachtige kerststal: “Het is nu eenmaal mijn passie” Mathias Mariën

10 december 2019

17u11 0 Knokke-Heist Gepensioneerd én gepassioneerd: zo valt Martin Vanden Broucke uit Knokke-Heist het best te omschrijven. Op zijn 72ste is de man nog dagenlang in de weer om de kustgemeente extra gezellig te maken voor de kerstperiode. Hij bouwde niet alleen zijn reusachtige kerststal op het Heldenplein, een traditie ondertussen, maar plaatste ook meer dan 160 kerstbomen in het straatbeeld. “Voor mij is dit pure ontspanning. Het doet deugd om te horen en zien hoeveel mensen foto’s nemen van de stal en genieten van de gezellige straten", glimlacht Martin.

“Geloof me, het is als een puzzel die in elkaar past. Het heeft vier dagen geduurd voor het helemaal klaar was. Maar geef toe: het eindresultaat mag er best zijn." Martin is duidelijk trots op zijn kerststal op het Heldenplein in Heist. De gewezen beenhouwer/traiteur is ondertussen al meer dan tien jaar de drijvende kracht achter de stal op het plein. Jaar na jaar werd de decoratie uitgebreider én gedetailleerder. Mede dankzij de bloemen-/decoratiezaak Palaver van zijn dochter. De kerststal anno 2019 oogt dan ook indrukwekkend. “Bij de mooiste van Vlaanderen", klinkt het in de buurt.

Passie

Dat de indrukwekkende stal van meters breed én hoog tot de verbeelding spreekt, bewijzen de duizenden mensen die tijdens de kerstperiode halt houden in Heist om foto’s te nemen. “Zelfs bussen van de cruiseschepen stoppen hier om een kijkje te nemen”, glundert Martin. “Die positieve reacties doen natuurlijk enorm veel deugd. Iedereen is laaiend enthousiast. Maar het belangrijkste is dat de kerststal een soort van samenhorigheidsgevoel met zich meebrengt én het is goed voor de lokale middenstand.” Dat laatste is ook de reden waarom de 72-jarige Vanden Broucke er meer dan tien jaar geleden mee begon. “Wat gaan we doen om de kerstsfeer te verbeteren”, werd tijdens een vergadering met Unizo Heist geopperd. Daarop stelde Martin voor om met de lokale handelaars samen te leggen en kerstbomen te plaatsen. “En zo ging ik steeds een stapje verder en kwam ik bij het idee voor de kerststal. Sindsdien is het echt een hobby en passie geworden. Ik lééf hiervoor", aldus Martin, die dit jaar wel zijn eigen spaargeld moest aanspreken om de decoratie verder uit te breiden en op te frissen. In het verleden ging de opbrengst van de befaamde vissoep - Martin maakte jaarlijks een reuzenpot van 2.000 liter - tijdens Vistival naar de aankleding van de stal. Nadat het festival ophield te bestaan, vielen ook die inkomsten weg.

Toekomst

Behalve het bouwen van de indrukwekkend kerststal, was de zeventiger de voorbije tien dagen ook druk in de weer met het plaatsen van 160 kerstbomen en duizenden lichtjes. Die werden voor de duidelijkheid aangekocht door alle deelnemende handelaars samen. Maar het plaatsen was een kolfje naar de hand van Martin. “Ik focuste me vooral op de deelgemeentes, maar ook in Knokke zelf zijn er enorm veel kerstbomen geplaatst. Ik schat dat er alles samen zo’n 400 bomen staan. Een enorme meerwaarde voor de beleving en middenstand", benadrukt hij. Op zijn 72ste weet de man niet hoe lang hij de traditie nog zal verder zetten. “Ik hoop zo lang mogelijk, maar uiteindelijk is het mijn gezondheid die daarover zal beslissen.”