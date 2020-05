Markten in Knokke-Heist vinden opnieuw plaats, onder toezicht van stewards Mathias Mariën

18 mei 2020

12u37 0 Knokke-Heist De markten van Heist, op dinsdag op het stationsplein (35 kramen), woensdag op het Alfred Verweeplein (40 kramen) en op woensdag en zaterdag op het Gemeenteplein (25-27 kramen), kunnen deze week opnieuw doorgaan binnen de wettelijke voorwaarden.

Dit betekent dat de marktkramers en hun personeel verplicht zijn om een mondmasker of andere mondneusbescherming in stof te dragen. Voor de klanten is dit niet verplicht, maar wel wenselijk. Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk. Een volwassene mag wel de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

Stewards

Het maximum aantal personen dat volgens de federale richtlijnen mag worden toegelaten op de markt, bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam. De markt wordt daarom gemonitord door stewards. Zij delen ook flyers uit met uitleg over de coronavoorschriften. Het gemeentebestuur verwacht van de klanten dat ze hoffelijk blijven indien ze even moeten wachten om de markt te betreden.

Aparte in- en uitgang met ontsmettingsmiddelen

Op iedere markt is een duidelijke in- en uitgang met middelen voor de handhygiëne voorzien. De marktgangers worden dan ook verondersteld van deze ontsmettende handsprays gebruik te maken. Ook aan de kramen voorziet elke marktkramer producten om de handen te ontsmetten. De bezoekers moeten ook de aangeduide belijning en looplijnen gedisciplineerd volgen. Het nuttigen van voeding of dranken op de markt is verboden.