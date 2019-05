Mariette en André (95) vieren 70ste huwelijksverjaardag met bewoners van woon- en zorgcentrum Mathias Mariën

22 mei 2019

12u29 0 Knokke-Heist Groot feest in het woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Troost: Mariette en André (95) vierden er hun platina huwelijksverjaardag. Na 70 jaar huwelijk zijn ze nog steeds even gelukkig.

Het waren schepenen Annie Vandenbussche en Kathleen Van der Hooft die het bejaarde echtpaar in de bloemetjes mochten zetten. Mariette Stallaert en André Bultinck(95) stapten in mei 1949 in het huwelijksbootje en zijn eigenlijk afkomstig uit Jabbeke. Het koppel runde jarenlang een poelierszaak in de Zoutelaan in Knokke en verhuisde daarom naar de kustplaats. Ondanks hun gezegende leeftijd zijn de negentigers nog steeds even verliefd, al leven ze sinds kort wel apart. Mariette verblijft sinds december in het woon- en zorgcentrum in Westkapelle, terwijl echtgenoot André op zijn 95ste nog steeds alleen woont in de Piers de Raveschootlaan. Daar krijgt hij wel de nodige hulp van zoon Robbie. Het bejaarde koppel heeft behalve een zoon ook twee kleinkinderen. Ze vierden hun platina jubileum eerst in intieme kring met familie, maar besloten daarna ook feest te vieren met de andere bewoners van het woon- en zorgcentrum waar Mariette verblijft.