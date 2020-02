Marguerite blaast 100 kaarsjes uit Mathias Mariën

10 februari 2020

06u32 0 Knokke-Heist Marguerite Suvée vierde in haar serviceflat in Heist haar 100ste verjaardag. Schepen Jan Morbee overhandigde de eeuwelinge een verrassingsmand van Oxfam Wereldwinkel.

Marguerite Suvée werd op 5 februari 1920 geboren in Dudzele. Ze komt uit een gezin met twee kinderen. Haar vader werkte in de cokesfabriek in Zwankendamme. Haar moeder was huisvrouw. Ze liep school in Dudzele tot aan haar 13 jaar. Daarna verhuisde ze met haar ouders naar Zwankendamme.

Ze leerde haar echtgenoot Albert Goemaere kennen in de Zwankendamse glasfabriek, waar ze allebei werkten. In augustus 1942 traden ze in het huwelijk, dat gezegend werd met een dochter Nicole. Zeer vroeg verloor Marguerite haar echtgenoot bij een verkeersongeval. Daarna bleef deze kranige vrouw nog werken tot op haar 83ste.

Tot eind 2019 genoot ze nog van de vele bijeenkomsten en uitstapjes met de gepensioneerden. Haar grootste hobby was petanque. Vijf keer kreeg ze hierin de kampioenstitel. Nu geniet ze van de koffienamiddagen. Sinds half december verblijft ze in een serviceflat in De Noordhinder dicht bij haar dochter.