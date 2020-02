Marcel (96) en Mariette (87) vieren 65 jaar huwelijk Mathias Mariën

21 februari 2020

07u42 0 Knokke-Heist Marcel Castro (96) en Mariette Callenaere (87) vierden hun briljanten huwelijksjubileum in het WZC Lindenhove in Knokke-Heist. Marcel en Mariette stapten op 17 februari 1955 in het huwelijksbootje. Schepen Kris Demeyere maakte namens het gemeentebestuur en het Koninklijk Paleis de felicitaties over.

Marcel Castro is geboren op 25 juni 1923 te Haine Saint Pierre bij ‘La Louvière’. Hij komt uit een gezin van 2 kinderen. Hij liep school in de gemeenteschool van Haine Saint-Pierre. In 1937 verhuisde de familie Castro naar Knokke waar Marcel begon te werken op 14-jarige leeftijd. Het gezin hield een ‘pension de famille’ open: L’Union genaamd (op de hoek van de Paul Parmentierlaan en de Bayauxlaan). Marcel zat in 1946 in het leger. Zijn legerdienst bracht hij door in Duitsland.

Na zijn schoolperiode werkte hij in verschillende hotels. Hij was ook autoverkoper en vervolgens kwam hij terecht in het casino van Knokke als croupier. Daar maakte hij het als hoofdinspecteur van de speelzaal.

Mariette is geboren op 4 januari 1933 in Brugge. Zij komt uit een gezin van 2 kinderen. Ze heeft school gelopen in Brugge. Het gezin Callenaere woonde in Assebroek en is dan verhuisd naar Knokke. Ze deed nationaal werk voor kinderwelzijn in Oostduinkerke en gaf 5 jaar les in de Franse school “Etude Joyeuse” in ’t Zoute. Vervolgens gaf zij ook nog les in de gemeenteschool Oosthoek en later in de gemeenteschool in de Zoutelaan. Ze heeft haar hele carrière les gegeven.

Het echtpaar heeft één dochter en een kleinzoon.