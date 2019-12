Man riskeert 3 jaar cel nadat hij mes in bovenbeen plantte van huisgenoot na discussie over te luide muziek Siebe De Voogt

10 december 2019

14u37 2 Knokke-Heist Een 32-jarige man uit Knokke-Heist hangt een effectieve celstraf van 3 jaar boven het hoofd voor opzettelijke slagen en verwondingen tegenover z’n huisgenoot. Jonathan C. plantte deze zomer een mes in het bovenbeen van het slachtoffer. Kort voordien was die gaan klagen over te luide muziek.

De feiten speelden zich in de nacht van 29 op 30 juli af op een appartement in Knokke-Heist. Jonathan C. woonde er samen met zijn vriend en één van hun kennissen. Met die laatste kwam het de avond van de steekpartij tot een discussie. De man was de kamer van C. binnengestormd om te klagen over diens luide muziek. Hij had vervolgens een slag met zijn vlakke hand uitgedeeld. De situatie kalmeerde pas toen de politie ter plaatse was gekomen. Althans, zo leek het. Nog geen uur later ging C. immers compleet over de schreef. Hij haalde twee vleesmessen uit de keuken van het appartement en trok daarmee naar de kamer van het slachtoffer.

Volgens het parket kon de 39-jarige man een messteek in z’n buik op het nippertje afweren. Uiteindelijk stak C. hem met één van de messen vol in het bovenbeen. De beklaagde ontkende dinsdagmorgen dat hij meermaals uithaalde naar het slachtoffer. “Mijn cliënt verafschuwt geweld en wilde het slachtoffer enkel wat schrik aanjagen”, pleitte zijn advocaat Rik Demeyer. “Hij voelde zich moe getergd door het slachtoffer.” De verdediging drong bij de rechtbank aan op een straf met uitstel. Uitspraak op 14 januari.