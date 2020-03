Man krijgt invaliditeitsuitkering en verkoopt tegelijkertijd heroïne: rechter geeft hem 2 jaar cel Siebe De Voogt

05 maart 2020

05 maart 2020

17u30 Knokke-Heist Een 46-jarige man uit Knokke-Heist heeft een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar gekregen voor de verkoop van heroïne. Peter D. kreeg een invaliditeitsuitkering, terwijl hij drugs verkocht.

De veertiger werd op 7 februari vorig jaar tijdens een verkeerscontrole in Knokke-Heist betrapt met een zakje, waarin 27,5 gram heroïne zat. Bij hem thuis troffen speurders allerhande attributen aan die wezen op het gebruik van de harddrugs. Eerder was Peter D. ook al op de tram eens betrapt met 1,6 gram heroïne op zak. De man verklaarde tijdens z’n verhoor tot 3 gram te gebruiken per dag en enkel af en toe wat drugs te geven aan vrienden om hen te helpen. De veertiger kreeg echter een minimale invaliditeitsuitkering van 1.100 euro per maand en slaagde er desondanks toch in om heroïne aan te kopen. “Hij had duidelijk andere bronnen van inkomsten”, oordeelde de rechtbank donderdagmorgen. Bovendien wees telefonieonderzoek uit dat Peter D. tussen 1 januari 2018 en 7 februari 2019 veelvuldige contacten had met gekende heroïnegebruikers. De rechter legde hem dan ook een effectieve celstraf van 2 jaar op. Niet de eerste keer, want begin vorig jaar kreeg de man al eens 37 maanden cel. Hij leverde toen een speedball aan een vrouw, die na inname ei zo na overleed.