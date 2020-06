Man krijgt geen straf voor openbare zedenschennis in Knokke: “Ik was gewoon pornovideo’s aan het maken” Siebe De Voogt

25 juni 2020

12u30 1 Knokke-Heist Een 37-jarige man uit Knokke komt weg zonder straf voor twee feiten van openbare zedenschennis. D.V. stapte op de Zeedijk en in het park op vrouwen af, terwijl hij aan het masturberen was. Zelf verklaarde hij aan de politie dat hij pornovideo’s aan het maken was.

Een eerste feit speelde zich op 28 november 2017 af op de Zeedijk in Knokke. D.V. volgde een vrouw tot bij de openbare toiletten en begon te masturberen in haar richting. “Doet jou dat iets?”, zou hij het slachtoffer daarop gevraagd hebben. De vrouw maakte zich uit de voeten en verwittigde de politie. Op 18 december dat jaar was het echter opnieuw prijs. In een park in de buurt bevredigde D.V. zich opnieuw, terwijl hij op een nietsvermoedende vrouw afstapte. Na z’n arrestatie verklaarde de dertiger dat hij eigenlijk pornovideo’s aan het maken was. “Ik deed m’n inspiratie op op de website YouPorn en kan tot 90 dollar verdienen met zo’n beelden”, beweerde hij. Of hij ook opnames gemaakt heeft, is niet duidelijk. Naar eigen zeggen had de man niet door dat de nietsvermoedende vrouwen in gelijkaardige professionele video’s in werkelijkheid actrices waren.

Het parket vorderde vorige maand 6 maanden cel voor D.V., maar diens advocate drong met succes aan op de gunst van de opschorting van straf. “Mijn cliënt heeft een persoonlijkheidsstoornis en is geen beroepscrimineel”, pleitte Lore Arnou. “Hij heeft geen verkeerde ingesteldheid, maar zit in een situatie waar hij zelf niet uitgeraakt. Het is bovendien z’n eerste aanvaring met het gerecht.” De rechter ging in de op de vraag van de verdediging. Hij oordeelde dat een bestraffing disproportionele gevolgen zou hebben voor de reclassering van de man. D.V. werd dus wél schuldig verklaard, maar kreeg geen straf opgelegd.