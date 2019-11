Man die vrouw neerstak bij inbraak, sticht brand in Gentse gevangenis en loopt zware brandwonden op Siebe De Voogt

27 november 2019

10u17 6 Knokke-Heist De man die een jaar geleden tijdens een inbraak een vrouw neerstak in haar woning in Knokke, heeft dinsdagnamiddag brand gesticht in de Gentse gevangenis. Amine M. liep daarbij zware brandwonden op, zo bevestigt zijn advocaat Jorn Verminck. De man was enkele uren eerder nog doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor de poging tot doodslag.

De 26-jarige Algerijn stak omstreeks 15.30 uur een matras in brand in zijn cel. De Nieuwewandeling werd volledig afgesloten. Omdat de brandweer naar binnen moest, moesten alle deuren immers open. De politie trok massaal ter plaatse om de gedetineerden onder controle te houden. Amine M. werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. Volgens zijn advocaat Jorn Verminck is hij intussen buiten levensgevaar. “Mijn cliënt liep wel zware brandwonden op.”

Vorige week donderdag stichtte de Algerijn ‘s nachts al eens brand. Sindsdien zat hij in de strafcel. Het parket van Gent is een onderzoek gestart naar beide feiten.

Correctionele rechtbank

Opvallend genoeg was Amine M. dinsdagmorgen nog door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor een poging tot doodslag in Knokke. In december vorig jaar stak de man tijdens een inbraak in de Cipressenstraat een bewoonster neer, die hem op heterdaad had betrapt. Hij leek aanvankelijk geïnterneerd te zullen worden, maar na een recent gesprek met de gerechtspsychiater verklaarde die hem alsnog toerekeningsvatbaar.

De verdediging is het daar niet mee eens. “De brandstichtingen tonen nog maar eens aan dat mijn cliënt een psychische stoornis heeft”, stelt meester Verminck.