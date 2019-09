Man brengt elektrische fiets niet terug na proefritje: “Ik had één nodig, want mijn fiets was gestolen” Siebe De Voogt

19 september 2019

16u51 0 Knokke-Heist Een 40-jarige man uit Blankenberge hangt in de Brugse rechtbank 6 maanden cel met uitstel boven het hoofd voor de diefstal van een elektrische fiets. J.P. bracht de tweewieler na een proefritje niet terug, maar had daar een goede reden voor. “Mijn eigen fiets was gestolen.”

J.P. (40) uit Blankenberge stapte op 20 mei 2017 elektrozaak Demuynck binnen in Heist. Hij wilde een elektrische fiets kopen, maar vroeg aan de uitbater of hij eerst een testrit mocht maken. “Beklaagde liet een witte zak achter als waarborg”, vertelde de procureur donderdagmorgen. “In de zak bleek echter slechts een leeg blik Red Bull en vol blikje bier te zitten.” Toen P. na twintig minuten nog niet terug was, kreeg de zaakvoerder van winkel argwaan. “Hij sprong op z’n fiets, maar kon beklaagde niet meer aantreffen. Op 20 oktober zag hij de elektrische fiets plots op een tweedehandswebsite staan. Hij besliste een bod te doen en kon zo de identiteit van de dief achterhalen. Bij een huiszoeking werd de fiets teruggevonden op zijn terras.” Het openbaar ministerie vorderde 6 maanden cel met uitstel voor J.P. Die had niet echt een goede uitleg voor de diefstal. “Ik had op dat moment geen geld”, vertelde hij. “De fiets die ik nog had gekregen van mijn vader, was gestolen. Ik had dus een nieuwe nodig.” Uitspraak op 17 oktober.