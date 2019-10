Man blijft langer in cel voor steekpartij op appartement na discussie over te luide muziek Siebe De Voogt

11 oktober 2019

15u11 2 Knokke-Heist Een 32-jarige man uit Knokke-Heist blijft nog zeker twee weken langer in de cel voor een poging tot doodslag op een 39-jarige vriend. J.C. stak het slachtoffer met een mes in zijn bil na een discussie over te luide muziek.

De feiten speelden zich in de nacht van 29 op 30 juli af op een appartement in Knokke-Heist. J.C. woonde samen met zijn vriend in de flat, maar het koppel nam ook een kennis in huis. De nacht van de feiten liep een discussie met die man over te luide muziek compleet uit de hand. Het kwam tot een schermutseling, waarbij het slachtoffer in zijn bovenbeen gestoken werd. Ook in zijn buik had hij een kleine steekwonde. De man verkeerde nooit in levensgevaar en mocht na verzorging het ziekenhuis verlaten. J.C. werd opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens de verdediging had de dertiger nooit de bedoeling om zijn kameraad te doden. De man zou zich lange tijd kalm gehouden hebben, maar naar eigen zeggen was de discussie die nacht voor hem de druppel. De raadkamer verlengde de aanhouding van J.C. vrijdagmorgen met twee maanden. “Maar wij gaan zeker in beroep”, zegt zijn advocate Elise Standaert. De twintiger verschijnt zo binnen twee weken voor de KI in Gent.