Man betrapt jonge inbreker en... gaat bovenop hem zitten tot politie komt Siebe De Voogt

02 oktober 2019

16u18 2 Knokke-Heist Drie jonge transmigranten riskeren in de Brugse rechtbank 21 maanden cel na een inbraak in een woning in Heist. Eén van de tieners werd na de feiten staande gehouden door de bewoner, die bovenop hem ging zitten.

De feiten speelden zich op 24 juni af. Drie jonge transmigranten drongen die avond de woning van de slachtoffers binnen door met een metalen sierduif de achterdeur in te slaan. Ver raakten de daders niet, want de bewoners werden door het lawaai gewekt. De transmigranten vluchtten weg via de tuin, maar één van hen kon door de man des huizes tegen de grond gewerkt worden. Hij ging op de inbreker zitten tot de politie ter plaatse was. Even verderop in de Heiststraat konden nog vier transmigranten staande gehouden worden.

In totaal moesten zich woensdagmorgen drie Marokkaanse tieners voor de rechter verantwoorden voor woonstschennis, poging tot inbraak en illegaal verblijf. Slechts één van de mannen gaf de inbraak toe. “Mijn cliënt had niet de bedoeling om te stelen. Het was een koude nacht en hij was gewoon op zoek naar beschutting”, pleitte zijn advocaat. De tweede beklaagde ging naar eigen zeggen niet binnen in de woning en vroeg dan ook grotendeels de vrijspraak. De derde transmigrant ontkende elke betrokkenheid. “Hij werd in Frankrijk aangereden door een wagen en kan niet meer goed lopen”, aldus zijn advocaat. “Bij de inbraak zelf was hij niet aanwezig.” Uitspraak op 23 oktober.