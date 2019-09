Man (52) moet dokter overtuigen dat hij géén alcoholprobleem heeft ... maar stapt in beschonken toestand binnen: levenslang rijverbod en zware boete Mathias Mariën

03 september 2019

13u02 0 Knokke-Heist Een 52-jarige man uit Knokke-Heist heeft een levenslang rijverbod gekregen nadat hij erin slaagde ... in beschonken toestand bij de gerechtsdokter te verschijnen. Net die dokter moest oordelen of de vijftiger nog geschikt was om met de wagen te rijden. “Ik drink af en toe een pintje, maar daarom ben ik niet verslaafd”, zegt de man daar zelf over.

De vijftiger uit Knokke-Heist moest in april al voor de rechter verschijnen nadat hij in mei 2018 in schijnbaar dronken toestand een ongeval veroorzaakte en drie auto’s beschadigde. Pas een dag later ontdekte de man naar eigen zeggen de schade op zijn wagen en gaf hij zichzelf aan bij de politie. “Op de plaats van het ongeval hingen camera’s”, stelde de procureur tijdens de vorige zitting in de Brugse politierechtbank. “Op de beelden was te zien hoe de beklaagde naar zijn auto waggelde en zelfs op de grond viel net voor hij wilde instappen.” S. werd op basis van de beelden vervolgd voor dronken rijden en vluchtmisdrijf. Alleen had de man een wel heel opvallende verklaring voor zijn ‘raar’ gedrag. “Ik had net twee hamburgers gegeten en kreeg last van bijwerkingen van mijn maagverkleining”, beweerde hij.

Levenslang rijverbod

De politierechter besloot een gerechtsdokter aan te stellen, maar daar viel de man al snel door de man. Hij slaagde er namelijk in om daar in beschonken toestand binnen te komen. Na verder onderzoek kwam de dokter dan ook tot de conclusie dat hij ongeschikt is om te rijden door een alcoholverslaving. De vijftiger zelf blijft dat betwisten. “Ja, ik drink af en toe een pintje. Maar daarom ben ik niet verslaafd", klonk zijn verweer. Hij kreeg uiteindelijk een boete van 3.200 euro opgelegd, waarvan 2.400 euro effectief en een levenslang rijverbod.