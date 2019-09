Man (50) aangehouden die jarenlang auto’s van foutparkeerders vandaliseert Bart Boterman

21 september 2019

16u08 22 Knokke-Heist Een man (50) uit Heist is aangehouden op verdenking van vandalisme aan tientallen auto’s in Heist de voorbije jaren. Hij gooide ruiten in en stak banden lek. Het motief? “De auto’s stonden volgens hem verkeerd geparkeerd. Hij viseerde vooral auto’s van toeristen en buitenlanders”, zegt procureur Céline D’havé van het Brugse parket. Hij wordt van een zeventigtal feiten verdacht.

Alain D. zit sinds afgelopen dinsdag in de cel. De vijftiger zou al voor het eerst hebben toegeslagen in 2017 maar bleef steeds onder de radar van de politie. Ook in 2018 liep het aantal feiten op, zonder concreet spoor naar de dader. Tot hij zichzelf te kenbaar maakte op sociale media door hevig te protesteren tegen foutparkeerders en het parkeerbeleid van Knokke-Heist. Allicht werd de man gezien op camerabeelden door de speurders en konden ze zijn protest linken aan het vandalisme.

“We proberen met het dossier terug te gaan in de tijd en alle feiten te verzamelen. De man wordt verdacht van een zeventigtal feiten verspreid over meerdere jaren. Daarbij valt het op zich dat de modus operandi telkens vrij gelijkaardig waren”, aldus procureur D’havé. Alain D. zou inmiddels enkele feiten hebben bekend, maar hij ontkent wel dat hij alle zeventig feiten zou hebben gepleegd. De man heeft een blanco strafregister, maar de raadkamer besloot vrijdag om hem minstens een maand langer in voorhechtenis te houden.

Olympische spelen

In Heist is Alain D. niet onbekend. In 1992 nam hij als snelschaatser deel aan de Olympische Winterspelen in het Franse Albertville. Daar werd hij toen negende.