Man (33) in cel op verdenking van fietsdiefstallen en auto-inbraken in hele land Mathias Mariën

07 oktober 2019

17u15 2 Knokke-Heist Een 33-jarige Marokkaan zit in de cel op verdenking van heel wat fietsdiefstallen en auto-inbraken in het hele land.

De politie van Damme/Knokke-Heist kwam de man begin september op het spoor na twee fietsdiefstallen en elf auto-inbraken in de omgeving van het Abraham Hansplein en Maurice Lippensplein in Knokke. De buit van de inbraken was steeds beperkt tot wat geld en kleine spullen. Dankzij het cameranetwerk kreeg de lokale politie de man snel in het vizier. In samenwerking met de spoorwegpolitie kon de dertiger afgelopen weekend opgepakt worden in Brussel. De onderzoeksrechter heeft de man intussen aangehouden. Het politieteam onderzoekt of hij nog in aanmerking komt voor andere feiten. Van zodra het onderzoek dit toelaat, neemt de lokale politie zelf contact op met de betrokken slachtoffers.