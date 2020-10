Man (26) moet zich verantwoorden voor dodelijk ongeval waarbij jonge mama (29) sterft: chauffeur had 1,6 promille in bloed Mathias Mariën

05 oktober 2020

16u58 2 Knokke-Heist Een 26-jarige man moest zich maandagochtend verantwoorden voor een ongeval waarbij zijn vriendin Zoë Bouquet (29) uit Knokke om het leven kwam. Uit onderzoek bleek de chauffeur 1,6 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Het ongeval gebeurde op 7 juli 2019. Zoë zat als passagier in haar BMW die bestuurd werd door haar nieuwe vriend, K.D. uit Damme. Beiden hadden thuis eerst genoten van een barbecue en waren vervolgens nog uit geweest. Helaas liep het na een gezellige avond volledig fout af. Omstreeks 2.45 uur knalde K.D. met hoge snelheid op een bestelwagen langs de Natiënlaan in Damme, waarna de BMW vijftig meter weggeslingerd werd en in de gracht tegen een duiker knalde. K.D. raakte lichtgewond, Zoë, mama van een zoontje, was kritiek en moest door de brandweer bevrijd worden. Drie uur later overleed ze in het ziekenhuis. Het duurde uiteindelijk 2,5 uur vooraleer een bloedafname kon gebeuren bij de chauffeur om te bepalen hoeveel alcohol hij in zijn bloed had. Dat bleek 1,6 promille te zijn. De man moest zich maandagochtend verantwoorden voor de politierechtbank voor de dodelijke crash, maar de zaak werd meteen uitgesteld naar 1 maart. Dan zal de zaak ten gronde gepleit worden.