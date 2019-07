Mama’s Jasje komt naar Parkies Mathias Mariën

26 juli 2019

14u14 0 Knokke-Heist De muziekgroep Mama’s Jasje zal op maandag 29 juli om 20.15 uur live optreden op Parkies in Knokke-Heist.

In het voorprogramma vanaf 18 uur warmt Wildvuur op het terras van CafèCultuur het publiek al op met Nederlandse en West-Vlaamse liedjes. Wie deze plaatselijke groep onlangs al aan het werk zag op de museumavond in Sincfala, weet dat Willie Boy & Friends weer voor een goed optreden zullen zorgen.

Mama’s Jasje

De hitgroep rond Peter Van Laet die in de jaren 90 tal van nummer 1-hits scoorde, is weer helemaal hot. Vorig jaar brachten ze twee singles uit die hartelijk werden onthaald op de radio. Philippe Geubels bracht niet zo lang geleden een ode aan het nummer ‘Zo ver weg’, de allereerste hit van Mama’s Jasje. Daardoor bleek dat de groep gegrift staat in het collectieve geheugen van het grote publiek. Daarom is Mama’s Jasje helemaal terug. Eind vorig jaar verscheen het album ‘Een nieuwe jas’. Je kan je dus verwachten aan een resem hits aangevyld met nieuw werk.