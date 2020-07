Maatregelen in Knokke-Heist blijven voorlopig uit na rustige nacht: “We kunnen dergelijke politiemacht wel geen weken blijven aanhouden” Siebe De Voogt Mathias Mariën

09 juli 2020

14u06 2 Knokke-Heist Mede door de inzet van een Mede door de inzet van een indrukwekkende politiemacht bleef het woensdagnacht rustig in Knokke-Heist. Maatregelen, zoals de sluiting van cafés, blijven voorlopig dan ook uit. “Dergelijke politiemacht kunnen we natuurlijk geen weken blijven volhouden”, nuanceert korpschef Steve Desmet.

Vier keer meer agenten dan normaal werden woensdagnacht ingezet in de buurt van het Alfred Verweeplein om toestanden zoals de nacht voordien te voorkomen. De lokale politie Damme/Knokke-Heist kreeg bijstand van de federale politie en omliggende zones om de aanwezige Nederlandse jongeren in toom te houden. Ook enkele agenten van de Nederlandse politie waren in Knokke aanwezig om waar nodig te bemiddelen. “De sfeer was woensdagavond een pak minder agressief”, evalueert korpschef Steve Desmet. “Er was ook wat minder volk dan dinsdagnacht. Alles is vlot verlopen, dus houden we op zich wel een goed gevoel aan de avond over.”

Ingrepen, zoals de eventuele sluiting van cafés, zijn volgens de korpschef nog niet aan de orde. “Vanavond en dit weekend blijven we dezelfde maatregelen aanhouden", zegt hij. “De realiteit is wel dat we dergelijke inzet van politiemensen geen weken kunnen aanhouden. Als er de komende tijd weer incidenten zouden voorvallen, kan de burgemeester nog steeds ingrijpen.”