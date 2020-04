MAAK produceert face shields in strijd tegen corona Mathias Mariën

23 april 2020

07u35 0 Knokke-Heist MAAK , het Open Huis voor Kunsten in Knokke-Heist, wil haar steentje bijdragen in de coronacrisis en zet samen met het gemeentebestuur in op innovatie. Daarom zijn ze gestart met het maken van face shields.

Sinds de recente opstart van de cursus productontwerp beschikt MAAK over een van de beste uitgeruste ateliers met digitale tools. Om tegemoet te komen aan de vraag naar beschermingsmateriaal vanuit de zorgsector, werd onderzocht of MAAK met die lasercutters, computers, 3D-printers … zogenaamde face shields kon maken. Dat bleek een haalbare kaart en ondertussen draait de productie van die gezichtsmaskers op volle toeren. Begin deze week gingen de eerste 125 exemplaren de deur uit richting AZ Zeno, huisartsen en woonzorgcentra in Knokke-Heist.