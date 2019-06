Maak kennis met de luxueuze, elektrische golfkarretjes voor groepen tot 22 personen in Knokke Mathias Mariën

04 juni 2019

16u50 0 Knokke-Heist Knokke-Heist pakt komende zomer uit met een volledig vernieuwde Art Tour. In een elektrische golfkar voor 22 personen worden groepen urenlang rondgeleid langs de hedendaagse beeldhouwkunsten en kunstgaleries die de gemeente rijk is. Tussendoor zijn er verschillende culinaire stops voorzien. “Het gaat om een proefproject, waarbij we de oude rondleidingen met treintjes naar een hoger niveau tillen”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (GBL).

Het luxueuze voertuig is volledig op maat gemaakt. Op het grote model voor 22 personen is het nog wachten tot eind deze maand, maar de kleinere versie voor 12 passagiers en dus kleinere groepen is wél al geleverd. De voertuigen zijn bovendien volledig elektrisch en dus milieuvriendelijk. “De golfkarren rijden ongeveer 24 kilometer per uur. Ideaal om nog van het uitzicht te genieten", zegt Wittesaele. “Eerlijk? Ik heb nu meegereden en het rijdt écht goed en vlot.”