MAAK exposeert Tussenruimte in CC Scharpoord Mathias Mariën

18 februari 2020

14u06 0 Knokke-Heist Schepen van cultuur Annie Vandenbussche opende afgelopen weekend de tentoonstelling “Tussenruimte” van MAAK in het C.C.Scharpoord.

Leerlingen van MAAK academie en MAAK extra (het vroegere Vrij Atelier) tonen er hun werk. “Het levert een schitterende dubbelexpo op, waar zowel werk van kinderen als volwassenen te zien is tot 1 maart”, zegt schepen Vandenbussche.

Hoe neemt een werk de ruimte in? Hoe beïnvloedt die ruimte het werk? In de tentoonstelling Tussenruimte gaat MAAK niet alleen aan de slag met het werk van de leerlingen van de academie, maar wordt ook het perspectief naar de omgeving, de binnen- of buitenruimte of de ruimte tussen twee werken verbreed. De bezoeker ontdekt er de dialoog tussen het werk en de maker, tussen 2D en 3D, tussen de werken onderling en misschien wel tussen de makers zelf.