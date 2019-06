Ludieke dresscode voor strandgangers in Knokke: “Bikini’s en blote mannenlijven zijn nu eenmaal minder gepast in winkelstraten” Mathias Mariën

29 juni 2019

08u56 0 Knokke-Heist Wie de komende weken richting het strand van Knokke trekt, neemt best aangepaste outfit mee. Het gemeentebestuur liet een … dresscode op het wegdek schilderen met de vraag niet in zwembroek of bikini richting de winkelstraten te wandelen. “Het is eerder met een knipoog bedoeld, maar we zijn wel overtuigd dat het voor iedereen aangenamer is als de strandkledij op het strand blijft”, zegt bevoegd schepen Anthony Wittesaele (GBL).

Verbrande toeristen die met hun bierbuik door de straten paraderen is al jaar en dag ingeburgerd aan de Spaanse Costa’s. Een smakelijk uitzicht tijdens het shoppen is het vaak evenwel niet. In Knokke-Heist hebben ze dat begrepen en zijn ze op een – weliswaar grappige manier – overgegaan tot actie om te vermijden dat de badplaats deze zomer hetzelfde overkomt. Op verschillende plaatsen is de gemeente bezig met het aanbrengen van … een dresscode. Niet op een verkeersbord of groot informatiebord, wél geschilderd op het wegdek. Bedoeling is om te vermijden dat strandgangers in hun ‘Speedo’ of minuscule bikini het centrum en de winkelstraten intrekken.

Géén boetes

“Het is niet zo dat het de voorbije jaren een groot probleem was. Al hoorde je natuurlijk wel af en toe eens opmerkingen erover. Met dit initiatief willen we de bezoekers op een ludieke manier vragen zich aan te kleden wanneer ze van het strand gaan”, zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele. Belangrijk: het is momenteel niet strafbaar om in bloot bovenlijf of bikini door pakweg de Lippenslaan te paraderen. Strenge controles zullen er dan voorlopig ook niet volgen, laat staan boetes. Ter vergelijking: in verschillende Zuid-Franse steden is het wél al enige tijd strafbaar omdat de lokale inwoners de blote bovenlijven en vrouwen in kleine bikini’s beu waren. “We willen zeker niet repressief optreden”, bevestigt Wittesaele. “Zie het als een knipoog naar onze bezoekers. Het is dus géén verbod, maar wel een leuke manier om aan te tonen dat we rekenen op de goede smaak van onze gasten.” De dresscode wordt aangebracht op de grens van de Zeedijk en de wegen richting winkelstraten en centrum. Wie de ‘lijn’ richting strand passeert, ziet geschilderde icoontjes van een bikini, zwemshort en teenslippers. Wie het strand verlaat, wordt geconfronteerd met afbeeldingen van een jurkje, T-shirt en hakken.

Less is niet altijd more

Knokke-Heist profileert zich al langer als een kwalitatieve badstad en wil dat met dit initiatief extra in de verf zetten. Over verf gesproken: de wegmarkering verdwijnt automatisch na het zomerseizoen en is dus tijdelijk. “In veel gevallen – zoals in de architectuur – is het motto ‘less is more’ van toepassing. Laat ons stellen dat we in Knokke-Heist op vlak van kledij uitgaan van het principe: ‘less is not more’. Ontblote mannenlichamen en bikini zijn perfect voor op het strand, maar in het straatbeeld is dat nu eenmaal minder gepast”, besluit de schepen.