Luchthaven op strand van Knokke keert niet meer terug: “Té afhankelijk van het weer om zo’n financieel risico te nemen” Mathias Mariën

24 januari 2020

06u46 0 Knokke-Heist Het strand van Knokke zal niet meer veranderen in een luchthaven. Het gemeentebestuur trekt definitief de stekker uit de Zoute Air Trophy, waarbij vliegtuigjes opstegen en landden vlak voor de kustlijn. “Als we alles tot in de details wilden verzorgen, was het financieel risico te groot. We waren té afhankelijk van het weer”, zegt schepen Jan Morbee.

De eerste STOL-competitie (Short Take Off and Landing) ter wereld op een strand, zo werd de Zoute Air Trophy midden 2018 aangekondigd. Meer dan 100 piloten uit de hele wereld zouden opstijgen en landden op het Albertstrand met sportvliegtuigjes. Een spectaculaire discipline die heel wat bekijks zou hebben.

Het principe van de sport is relatief simpel: met vliegtuigjes proberen de deelnemers op een zo kort mogelijke afstand op te stijgen en te landen. Dergelijke wedstrijden zijn vooral in Azië en de Verenigde Staten enorm populair en lokken daar tientallen miljoenen kijkers. Vier dagen lang werd het strand van Knokke omgetoverd tot een ‘internationale luchthaven’. Inclusief landingsbaan, veiligheidspersoneel en een controletoren. Alles leek klaar om en een spetterende vierdaagse van te maken. Tot het weer stokken in de wielen stak en de luchthaven verscheidene keren moest gesloten worden. Uiteindelijk kon slechts een deel van de wedstrijd afgewerkt worden.

Risico te groot

De organisatie was na de tegenvallers rotsvast overtuigd om in 2019 een tweede editie te organiseren, maar het gemeentebestuur besloot vorig jaar het evenement op te schuiven richting 2020. “Tegen die tijd willen we het event weerbestendiger maken met extra randactiviteiten”, klonk de uitleg.

Nu heeft de gemeente beslist dat er ook in 2020 geen vliegtuigjes zullen te bewonderen zijn op het strand. Sterker: in principe keert de wedstrijd nooit meer terug. “We waren té afhankelijk van de weersomstandigheden", zegt schepen van Evenementen Jan Morbee (GBL). “Als we alles tot in de details willen verzorgen, zoals met de Zoute Grand Prix, vraagt het simpelweg te veel investeringen. Het risico was te groot dat we bij slecht weer alles moesten opblazen. Zeker als je weet dat de luchtvaartautoriteiten pas de ochtend zelf toestemming kunnen geven."

In Knokke-Heist vonden ze bovendien geen partner of sponsor die het financiële plaatje mee wou bekostigen, waardoor de Zoute Air Trophy definitief in de koelkast wordt gestopt.

Waterkans

Behalve het weer en de financiële risico’s speelde er nog een factor mee. “Stel dat het de week voor de competitie stormt en het strand niet meer effen ligt of er kliffen zijn, ook dán stelt er zich een probleem”, aldus Jan Morbee.

De enige kans dat de Zoute Air Trophy ooit terugkomt, is als er zich in de toekomst een grote sponsor of partner aandient. Al moeten ook dan opnieuw alle organisatorische moeilijkheden bekeken worden.