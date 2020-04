Lou (6) steelt de show in ‘Dat belooft voor later’ op VTM Bart Huysentruyt

06 april 2020

13u40 0 Knokke-Heist De 6-jarige Lou uit Knokke-Heist is komende woensdag één van de centrale figuren in ‘Dat belooft voor later’ op VTM. Het programma daagt de kinderen uit. Hun ouders moeten hun reacties raden.

Hoe reageren kinderen wanneer ze in een piratenfilm mogen meespelen? Of als ze alleen gelaten worden met een rode knop, waar ze maar één keer op mogen drukken? En lukt het de ouders om het gedrag van hun zoon of dochter te voorspellen? De kijker ontdekt het samen met Staf Coppens in Dat Belooft Voor Later, nu woensdag 8 april om 20.35 uur bij VTM. In de aflevering van nu woensdag zijn drie kinderen te zien. Onder hen is Lou (6) uit Knokke-Heist, samen met zijn ouders Jille en Reinout.