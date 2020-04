Exclusief voor abonnees Longarts ziet coronavirus ons leven mogelijk voorgoed veranderen: “Niemand weet hoelang dit nog duurt” Mathias Mariën

22 april 2020

09u15 54 Knokke-Heist Het AZ Zeno in Knokke-Heist heeft aan verschillende dokters en verpleegkundigen gevraagd om een dagboek bij te houden. Als eerste is longarts Luc Vanmaele aan de beurt. “Dit verdomde virus zal onze manier van werken, samenleven, reizen en ontspannen mogelijks voor altijd veranderen”, aldus de arts.

“Het werd aangekondigd als een onschuldig griepje, maar heel snel bleek deze onzichtbare vijand genadeloos toe te slaan. Het is ongezien in onze samenleving”, begint dokter Vanmaele zijn relaas. “De ernst van de symptomen varieert enorm, niemand weet waarom. Waarom kan de ene persoon na drie dagen in het ziekenhuis in goede toestand huiswaarts keren en waarom moet de andere vechten voor zijn leven op de afdeling intensieve zorgen? Vele vragen van patiënten en familie kunnen we niet beantwoorden. Dat zorgt soms voor een gevoel van wat machteloosheid. En toch kunnen we veel hulp bieden om deze moeilijke periode te overbruggen.”

Het gaat voor sommigen over overleven, voor anderen over een moeilijke periode met angsten en onzekerheden. Het is onze taak als zorgverlener te luisteren en te helpen waar mogelijk Luc Vanmaele

Eenzaamheid

Verder getuigt de dokter over de manier van omgaan met patiënten. “Het zijn harde tijden voor die opgenomen patiënten, want ze hebben alleen contact met de familie via telefoon en sociale media. Dat gevoel van eenzaamheid is hard”, zegt dokter Vanmaele. “Wij, de zorgverleners in onze ruimtepakken, zijn de enige live contacten en je voelt de dankbaarheid en het geduld bij deze mensen. Verpleegkundigen en artsen zijn hun hoop om te beter te worden.” Daarnaast vertelt de man hoe het zorgpersoneel elkaar door de moeilijke periode sleurt. “Hartverwarmend is de solidariteit onder elkaar. Iedereen helpt iedereen zonder klagen. Deze crisis brengt ook het beste in velen naar boven. Echt iets om fier op te zijn”, schrijft de longarts.

Ons leven veranderen

“De dagelijkse routine is helemaal anders en niemand weet hoelang dit nog zal duren. We verlangen naar gezellig samenzijn en we willen de (klein)kinderen nog eens goed vastpakken. We kijken uit naar een ontspannend zwembeurtje of noem maar op. Maar eerst moeten we samen deze strijd verderzetten. Het gaat voor sommigen over overleven, voor anderen over een moeilijke periode met angsten en onzekerheden. Het is onze taak als zorgverlener te luisteren en te helpen waar mogelijk. Dat is toch de essentie van ons beroep. 2020 is nu al zonder twijfel een uitzonderlijk jaar. Dit verdomde virus zal onze manier van werken, samenleven, reizen en ontspannen mogelijks voor altijd veranderen. Maar ook is meer dan ooit duidelijk hoeveel mensen en collega’s in de zorg het hart op de juiste plaats hebben.”