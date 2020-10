Lippens wil duizend Canadese vlaggen in Knokke-Heist Mathias Mariën

09 oktober 2020

16u33 1 Knokke-Heist Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog roept het gemeentebestuur van Knokke-Heist inwoners op om van vrijdag 30 oktober tot zondag 15 november de massaal Canadese vlaggen uit te hangen. Burgemeester Leopold Lippens en de schepenen hopen zeker 1.000 vlaggen te zien.

De gemeente doet de oproep in samenwerking met het bestuur van Cnocke Is Hier en de Vrienden van het For Freedom Museum.

Knokke-Heist en de Zwinstreek werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 bevrijd door de Canadezen, geholpen door de Britten en Polen. “We blijven het aan onszelf verplicht om het offer van onze bevrijders te herdenken, vooral nu we de 75ste verjaardag van het einde van WO II nog altijd in vrede kunnen vieren”, zegt het gemeentebestuur. “Op deze wijze herdenken, is het mooiste teken van respect en dankbaarheid dat wij als Knokke-Heistenaars kunnen uiten tegenover onze Canadese bevrijders.”