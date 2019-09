Lippens vreest geen leegloop door GAS-boetes: “Wat als er toch toeristen wegblijven? We hebben er dan nog genoeg hé” Mathias Mariën

12 september 2019

15u05 4 Knokke-Heist Burgemeester Leopold Lippens (GBL) heeft geen schrik dat de GAS-boetes – voor wie de gedragsregels in zijn Knokke-Heist niet volgt – minder volk naar de kustgemeente zal lokken. “Wat als er wél toeristen wegblijven om die reden? Jammer, maar we hebben er dan nog genoeg", zegt Lippens, die het imago van de badplaats wil beschermen.

Lippens (77) is duidelijk niet opgezet met de ‘ongemanierde toeristen’ die in opmars zijn. Over de omvang van de GAS-boete (eerder was er sprake van een bedrag tot 350 euro) wil de burgemeester zich vooralsnog niet uitspreken. “We zijn bezig met alles te bekijken, ook op juridisch vlak. Maar dat de boetes er komen, dat is zeker", aldus Lippens. “We moeten het imago van Knokke-Heist behouden. Waarom zou iemand in zijn onderbroek door het centrum lopen of zijn hemd uittrekken als het wat warmer wordt? Op het strand is dat allemaal geen probleem. Maar daarbuiten? Neen, dat gaat gewoon niet. Het is een kwestie van esthetiek.”

Geen schrik

De burgemeester heeft naar eigen zeggen geen schrik voor de reacties en wil het imago van de kustgemeente beschermen. Hij verwacht ook niet dat er minder toeristen naar Knokke zullen afzakken. “Wat als er toeristen afhaken omdat we boetes uitdelen? Jammer, maar we hebben er dan nog altijd genoeg hé”, zegt Lippens. De nieuwe gedragsregels worden binnenkort gestemd in de gemeenteraad. Daarna zal er verder over gecommuniceerd worden en zal blijken hoe hoog de GAS-boetes uiteindelijk zullen zijn.

