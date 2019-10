Lippens steelt de show tijdens volksfeest en legt fysieke testen af ... bij Club Brugge: “Mijn grote geheim? Ik amuseer me” Mathias Mariën

26 oktober 2019

18u00 2 Knokke-Heist Als een filmster wuifde hij zijn inwoners toe. Burgemeester Leopold Lippens (78) was duidelijk onder de indruk van de festiviteiten die hem zaterdagmiddag te beurt vielen in Knokke-Heist. Niet alleen zijn bevolking, ook belangrijke figuren als Bart Verhaeghe, Marc Coucke en minister Pieter De Crem kwamen de graaf persoonlijk feliciteren met zijn 40-jarig burgemeesterschap. “Iedereen is hier op vrijwillige basis, hé. Het is fantastisch, magnifiek”, zegt een geëmotioneerde Lippens. In een filmpje stal hij zoals gebruikelijk de show door medische testen af te leggen bij Club Brugge.

“We’re all living in Leo’s paradise, Leo’s paradise.” De ruim 200 eregasten op het feest van Leopold Lippens zongen de geïmproviseerde versie van ‘Yellow submarine’ van The Beatles – één van de lievelingsnummers van de graaf – luidkeels mee. Marc Coucke, Bart Verhaeghe, Maurice Lippens, havenbaas Joachim Coens, Jean-Marie Dedecker, Pieter De Crem … stuk voor stuk haalden ze samen met de rest van de zaal hun beste zangkunsten boven. Het bewijst hoe groot het respect voor de carrière én mens Leopold Lippens is op alle niveaus. Ereschepen Danny Lannoy verwoorde het wellicht nog het best: Lippens beschrijven? Onmogelijk. Hij is in geen enkel vakje onder te brengen. Impulsief, gevat, rechtuit, scherpzinnig, soms een rebel, maar met één constante: altijd tot he point”, gooide Lannoy met bloemetjes.

Geëmotioneerd

Tijdens een zetelinterview met interviewer van dienst Tom Coninckx reageerde Lippens opvallend ontspannen. “Ik voel me zeer goed, dank u”, begon Lippens, waarna hij probeerde zijn geheim uit te leggen voor zijn onwaarschijnlijk lange carrière. “Om te beginnen kijk ik nooit naar jaren, maar naar de seizoenen. Ik leef eigenlijk zoals een vlinder, per dag. Maar als je vraagt naar mijn grote geheim, dan is dat het feit dat ik me amuseer. Zo simpel is het.” Het antwoord typeerde volledig de persoon Lippens. Onverwachte antwoorden en oneliners zoals alleen hij die kan lanceren. Toen zijn kinderen, kleinkinderen en huidige partner letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes werden gezet, beleefde Lippens het hoogtepunt van zijn middag. Familie staat in zijn leven namelijk voorop. Zeker toen zoon Valery een speciaal voor hem gemaakt fotokunstboek overhandigde én de volledige familie Lippens samen een herdenkingsboom plantte, was de burgemeester duidelijk onder de indruk. Als toemaatje werd ook het volledig vernieuwde sportstadion van Knokke naar hem vernoemd: het Graag Burgemeester Leopold Lippenspark is officieel een feit.

“Magnifiek”

Lippens was duidelijk dankbaar voor de vele aandacht en wuifde de talrijk opgekomen inwoners toe als een filmster. “Het is een ongelofelijke middag. Magnifiek. En al die eregasten en inwoners van Knokke-Heist zijn hier op vrijwillige basis, hé. Dit doet me zeer veel”, reageert Lippens op de vele aandacht, waarna hij zijn vizier meteen op de toekomst richtte. “Ik droom nog van veel zaken. Er is de tweede fase van het woonproject Heulebrug, we gaan een nieuw politiekantoor bouwen, een brandweerkazerne, het Casino … Er is werk genoeg”, knipoogt Lippens. De eregasten werden op het einde nog verrast met een grappig filmpje dat kan aanzien worden als typisch Lippens. In een truitje van Club Brugge – met het toepasselijke rugnummer 40 – ging hij een dagje sporten in het oefencomplex in Westkapelle. En zo kon hij als vanouds alle aanwezigen charmeren. En de inwoners van Knokke-Heist? Die genoten na een toespraak van Lippens op het podium van gratis drank én het optreden van Bart Peeters.