Lippens schrijft brief naar inwoners van Knokke-Heist: “Als we elkaar steunen en respecteren, kunnen we deze crisis samen overwinnen” Mathias Mariën

20 april 2020

15u01 8 Knokke-Heist Burgemeester Leopold Lippens (78) gaat in een open brief alle inwoners van Knokke-Heist bedanken voor hun geduld tijdens de coronacrisis. De graaf benadrukt dat hij zich bewust is dat veel van zijn inwoners en handelaars het zeer moeilijk hebben. “Het gemeentebestuur werkt dan ook non-stop met man en macht aan oplossingen en stevige doordachte ondersteuning om samen door deze crisis te geraken”, aldus Lippens.

Lippens was begin maart één van de eersten die de scholen in zijn gemeente wou sluiten en was begin deze maand ook de eerste die aankondigde dat alle massa-evenementen tijdens de zomermaanden verboden zouden worden in Knokke-Heist. In beide gevallen stootte hij op kritiek, maar telkens legde de federale overheid korte tijd later dezelfde maatregelen op voor het hele land. Nu richt de burgemeester van Knokke-Heist zich in een brief naar al zijn inwoners. Zijn opzet: de burger bedanken én moed inspreken voor de tijd die nog komt.

Het wordt geen zomer zoals voorheen. Het zal allemaal kleiner, voorzichtiger en bescheidener moeten, maar daarom niet minder gezellig, menselijk en warm. Kwaliteiten waar onze badstad in uitblinkt Leopold Lippens

Fier burgemeester te zijn

“We zitten ondertussen al meer dan een maand samen in deze vreemde situatie en ik wou u langs deze weg uitdrukkelijk bedanken voor uw geduld en het zo goed naleven van de maatregelen”, schrijft Lippens. “Op die manier beschermt u de gezondheid en het welzijn van alle Knokke-Heistenaars en in het bijzonder van onze meest kwetsbare inwoners. Ik ben fier uw burgemeester te mogen zijn.”

Daarna stelt Lippens dat het versoepelen van de lockdown niet automatisch zal betekenen dat alles weer zal zijn zoals vroeger. “Dat zal wellicht nog maanden duren. Het wordt geen zomer zoals voorheen. Het zal allemaal kleiner, voorzichtiger en bescheidener moeten, maar daarom niet minder gezellig, menselijk en warm. Kwaliteiten waar onze badstad in uitblinkt”, stelt de burgemeester. “Maar ik ben hoopvol en vast overtuigd dat we hier samen doorkomen. Onze gemeente barst van creativiteit, verbondenheid en doorzettingsvermogen. We zien het overal rondom ons en als we elkaar steunen en respecteren, kunnen we alles overwinnen.”

Steunbetuigingen

In zijn brief bedankt Lippens ook alle hulpverleners. “Ik wil hier toch ook even hulde brengen aan de mensen die in deze tijden, soms in moeilijke en ondankbare omstandigheden, hard doorwerken en zich onvermoeibaar blijven inzetten. Zij die ons verzorgen en maken dat de noodzakelijke diensten verzekerd zijn. U heeft mijn groot respect”, zegt de graaf overtuigd. “Tot de wetenschap een remedie heeft gevonden tegen het coronavirus, zullen we de social distancing en alle andere hygiënische maatregelen zo strikt mogelijk moeten blijven naleven. Ik durf daarvoor verder op u rekenen. En tenslotte, het allerbelangrijkste, namelijk mijn oprechte hoop dat u en uw dierbaren gezond en wel uit deze storm mogen komen. Iedereen die door het coronavirus een dierbare is verloren, wil ik mijn innig medeleven betuigen en heel veel sterkte toewensen.”

De brief zal deze week te vinden zijn in het huis-aan-huisblad Tam-Tam, dat bij alle Knokke-Heistenaars bedeeld wordt.