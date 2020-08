Lippens roept op om dit weekend niet naar de kust te reizen: “Drukte zoals vandaag is te vermijden” Bart Huysentruyt

07 augustus 2020

Knokke-Heist wil geen extra bezoekers dit weekend. Burgemeester Leopold Lippens roept op om dit warme weekend niet naar de kust te reizen.

Vandaag, vrijdag, was er al code oranje in bepaalde stukken van Knokke-Heist. “Dergelijke druktes zijn absoluut te vermijden om de verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan”, zegt Lippens. De badstad neemt een aantal maatregelen om de drukte te verminderen. “De politie zal heel strikte controles voeren en zeer streng optreden tegen overtreders van de gemeentelijke regels. Het gaat onder andere over het niet dragen van bovenkleding in de winkelstraten en op de coronamaatregelen. Er zal direct worden beboet.”

Dagbezoekers zullen worden afgeleid naar stranden buiten het centrum of moeten omkeer maken. De strandbars zullen de drukte spreiden door slechts mondjesmaat bezoekers toe te laten. “Enkel zo kan een optimale beleving voor de vele reeds aanwezige verblijfstoeristen worden gegarandeerd.” De burgemeester raadt af om met de trein naar Knokke-Heist te komen. Wie toch per trein reist, moet zich aan alle regels en maatregelen houden. Ook hierop zullen strikte controles zijn. “Knokke-Heist pakt uit met kunst, natuur, shopping en gastronomie, het hele jaar door. Dit weekend is echter geen goed moment om dat rijke aanbod te komen ontdekken”, aldus nog Lippens.