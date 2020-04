Lippens roept inwoners Knokke-Heist op om altijd mondmasker te dragen: “Elementaire vorm van respect” Mathias Mariën

10 april 2020

08u54 5 Knokke-Heist Als het van burgemeester Leopold Lippens (GBL) afhangt, draagt binnenkort iedereen in Knokke-Heist een mondmasker. “Er lopen nog heel wat potentiële dragers van het coronavirus rond zonder dat ze het zelf beseffen. Het dragen van een mondmasker is een elementaire vorm van respect, zeker ten opzichte van de vele oudere en kwetsbare groepen die in onze kustgemeente vertoeven”, zegt Lippens.

De Knokse burgervader is niet de eerste die zo’n oproep lanceert. Eerder deed het gemeentebestuur van Deinze al hetzelfde. “Omdat in tegenstelling tot Duitsland er in ons land onvoldoende mensen worden getest, lopen er dus nog heel wat potentiële dragers van het coronavirus rond zonder het zelf echt te beseffen” legt een bezorgde burgemeester Lippens uit. “Zij kunnen bij het sporten of winkelen het virus ongewild aan andere personen doorgeven. Wie een mondmasker draagt, dat mag gerust ook een zelfgemaakt exemplaar of zelfs een sjaal of bandana zijn, verkleint bij het hoesten of niezen dat het virus zich verder verspreidt. Diverse groepjes enthousiaste dames zijn in onze gemeente al weken in de weer met het stikken van mondmaskers. Ik kan dit initiatief alleen maar toejuichen. Een dergelijk simpel stukje textiel beschermt jezelf niet tegen Covid-19, maar je zorgt er wel voor dat je zelf geen anderen besmet. Dit is een elementaire vorm van respect, zeker ten opzichte van de vele oudere en andere kwetsbare groepen die hier in onze gemeente vertoeven”, aldus burgemeester Graaf Leopold Lippens.

Het dragen van een masker is nog volgens de burgervader geen vrijgeleide om de andere maatregelen zoals handhygiëne en voldoende afstand houden te negeren. Ook het op- en afzetten en bewaren van dergelijk masker moet correct gebeuren. Dit beschermingsmateriaal kan immers zelf ook een infectiebron worden.